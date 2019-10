Dictan la conciliación obligatoria por los despidos en la empresa Alco-Canale en Catamarca

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

La Dirección de Inspección Laboral de Catamarca dictó hoy la conciliación obligatoria entre los trabajadores de la empresa ALCO-Camino (del Grupo Canale) y los dueños de la firma luego del despido de 24 trabajadores en la planta de producción ubicada en esa provincia, informaron fuentes gubernamentales.



Ante esta situación, los empleados de ese establecimiento determinaron realizar un paro por tiempo indeterminado y bloquear el ingreso y el egreso a la fábrica hasta que sus compañeros despedidos sean integrados nuevamente a la empresa o se les pague el 100 por ciento de la indemnización.



"Esta mañana me acerque al lugar del conflicto para hablar con los trabajadores, con los dirigentes gremiales y con el gerente de la empresa para transmitirles el marco legal que significa la conciliación obligatoria", dijo hoy a la prensa el presidente de la DIL, Isamael Salazar



En esta línea, el funcionario afirmó que "si bien, la empresa inicio un procedimiento preventivo de crisis presentado en Buenos Aires, aún no se ha dado traslado a nuestro organismo, por lo que estamos esperando esa información".



A la vez, que señaló, "por nuestra parte vamos aplicar lo que dice la ley, que deben acatar la conciliación obligatoria o serán sancionados con multas tanto el gremio como la empresa".



Y, puntualizó que "la empresa no deja ingresar a los trabajadores que supuestamente están despedidos pero mientras no haya una carta documento que haya recibido el trabajador la desvinculación no está hecha y ninguno de los trabajadores recibió una".



El funcionario adelantó que Instamos a respeten la conciliación obligatoria en estos 20 días hábiles, dialogar debatir y ver quién es el que tiene la razón en términos legales. Porque el despido no se puede hacer de una manera arbitraria hay condiciones cuando hay un procedimiento preventivo de crisis".