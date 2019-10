Dictaron 10 años de prisión para el secretario privado del ex gobernador Mario Das Neves

El secretario privado del ex gobernador Mario Das Neves fue condenado por asociación ilícita, lavado de activos y administración fraudulenta a una pena de 10 años de prisión, además de multas y el decomiso de inmuebles y automóviles por un monto de 22 millones de pesos, en la llamada causa "Embrujo" por la que se ventilaron hechos de corrupción en el gobierno del Chubut. El fallo se conoció hoy tras la audiencia de cesura donde las partes solicitaron las penas ante el tribunal que integraron los jueces Ricardo Rolón, Marcela Pérez y Alejandro Soñis. La pena más severa recayó sobre Diego Correa, ex secretario privado del fallecido gobernador Mario Das Neves y ex subsecretario de la "Unidad Gobernador", a quien se le impuso una condena a 10 años de prisión, además de una multa superior a los 22 millones de pesos por los delitos contra el Estado y otra de $ 5 millones por lavado de activos. Si bien los integrantes del tribunal tuvieron como atenuante de las penas la falta de antecedentes penales, en el caso de Correa apuntaron como agravante que "hubiera utilizado una oficina pública para cometer los delitos, además de su codicia y la intimidación a quienes lo investigaban, puesta en evidencia en las escuchas telefónicas difundidas durante el juicio". Otro de los condenados fue Diego Lüters, quien se encargaba de hacer la recaudación de los fondos de origen doloso, hacer los pagos bajo la figura de cohecho y ser el brazo ejecutor del jefe de la asociación ilícita. Lüters recibió la inhabilitación a perpetuidad para ejercer cargos públicos, cinco años de prisión y una multa de $ 750 mil, por enriquecimiento ilícito. Los demás integrantes de la asociación ilícita recibieron montos de pena de menor orden. Los jueces condenaron a Daniela Souza a cuatro años de prisión, en tanto que Natalia McLeod –pareja de Correa - fue condenada a tres años y dos meses de prisión, además de una multa de $ 525 mil por enriquecimiento ilícito. Ambas fueron inhabilitadas a perpetuidad para ejercer cargos públicos. Federico Gatica, contador de profesión, fue condenado a la pena de cuatro años de prisión, accesorias legales y costas, además de una multa de cinco millones por lavado de activos. También fueron condenados Sandro Figueroa (tres años y cuatro meses de prisión), Juan Carlos “Tato” Ramón (tres años y tres meses de prisión), Rubén “Bedo” Reynoso (dos años de prisión), Christian Gisande (dos años de prisión) y Jorge Aníbal Godoy (dos años y ocho meses de prisión). La causa tuvo un fuerte impacto político porque las detenciones se produjeron poco después de la muerte del ex gobernador Mario Das Neves, gestión durante la cual se produjeron los ilícitos investigados, aunque tanto Correa como Lüters estaban en funciones cuando los hechos tomaron estado público, ya con Mariano Arcioni al frente del ejecutivo chubutense y sus detenciones se produjeron en la oficina contigua a la del gobernador por tratarse de la secretaría privada desde donde operaban. La causa fue bautizada como "Embrujo" por parte de los investigadores porque de las escuchas telefónicas surgió la intervención de un "parapsicólogo" que orientaba a alguno de los integrantes de la banda con "ayuda espiritual". Consultado sobre el caso, el gobernador del Chubut Mariano Arcioni reconoció que "en lo personal me siento dolido porque se trata de ex funcionarios" pero aseguró que "mi gobierno ayudó siempre en todo para colaborar con la investigación".