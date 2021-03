Dictaron la conciliación obligatoria tras el bloqueo de Foeva a varias bodegas

Los trabajadores nucleados en la Federación de Obreros y Empleados Vitivinícolas y Afines (Foeva) realizaron durante lunes y martes jornadas de medidas de fuerza en reclamo de un aumento salarial de prácticamente el 100%. En el marco de la medida, grupos de obreros bloquearon el ingreso a bodegas sanjuaninas en distintos departamentos.

Sin embargo, en las últimas horas de ayer la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo de la Nación dictó la conciliación obligatoria, por lo que durante un período de 15 días Foeva deberá prestar los servicios de manera normal y abstenerse de realizar cualquier medida de fuerza.

Hay que remarcar que existe una diferencia entre el deseo de aumento de los trabajadores y el 30% de forma escalonada que ofrecen los empresarios y que terminaría de completarse en febrero de 2022.

Precisamente los viñateros ofrecieron un incremento del 10% no remunerativo más un 8% remunerativo para el periodo marzo a junio de 2021; un 5% adicional no remunerativo desde julio a noviembre de 2021, además el 10% no remunerativo anterior se baja a escala, es decir a remunerativo. Un 3,5% adicional no remunerativo en el mes de diciembre de 2021. En el mismo mes el 5% no remunerativo del ciclo anterior pasa a remunerativo. Un 3,5% remunerativo en el mes de febrero del 2022. El 3,5% no remunerativo del ciclo anterior pasa a ser remunerativo. A lo anterior se adiciona $4.000 no remunerativos en concepto de suma fija por única vez a pagar con la mensualidad del mes de noviembre de 2021.