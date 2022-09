Diego Topa hizo bailar a más de 35.000 almas en Chimbas

Diego Topa, uno de los más reconocidos artistas infantiles del país, llegó a Chimbas para festejar el Día de las Infancias. Ante más de 35.000 personas, el artista renovó su relación de amor con el público local que lo sigue desde hace mucho.

Eran las 17.58 cuando las miles de almas que estaban en el Parque de Chimbas estallaron en medio de gritos y ovaciones. Es que en ese preciso momento entró al escenario Topa quien fue recibido por su publicó al mejor estilo de un rock star.

Siempre sonriente y luciendo sus clásicos sacos de colores, el artista interpretó "Dentro de tu corazón", uno de sus temas más conocidos. Al verlo llegar, los chicos estallaron en aplausos, muchos subidos en los hombros de sus padres que bailaron igual que los chicos.

Después del saludo inicial, Topa charlo algunos minutos con los miles de chicos que estaban festejando el Día de las Infancias. Hasta que en un momento dado el artista miró a la derecha y vio un cartel que lo conmovió.

En una cartulina amarilla, escrito con grandes letras negras y con corazones rojos, decía: "Alegraste mi infancia", "te lo agradezco con toda mi alma, mi amor", le dijo Topa a la autora de este cartel. Enfrente, estaba Alma, la autora del cartel, una pequeña de grandes ojos claros que no dejaba de llorar por la emoción de que su ídolo haya leído su mensaje.

Al verla emocionada, el artista le pidió: "ay pero no me llores que me haces llorar a mí", la pequeña se secó las lágrimas y respondió con una sonrisa. Ya recuperado de la emoción, Topa siguió con su show y cantó un clásico conocido por todos, era "Arco Iris", esta canción renovó los aplausos de todos los presentes.

Mientras tanto, DIARIO HUARPE pudo entrevistar a Alma, la autora del cartel que Topa agradeció, la pequeña aún emocionada contó que ella "ama a Topa" y aseguró que estaba feliz porque él haya podido ver su mensaje. "No me lo olvido más", dijo la pequeña.

"Soy un poco retro"

Antes del show Topa mantuvo un breve contacto con la prensa, en contacto con este medio el artista contó sobre su visión de los niños. El cantante y actor destacó que si bien es lindo festejar el Día de las Infancias, todos los días es el día de los chicos que deben ser protegidos y cuidados.

Este medio le consultó sobre cómo fue evolucionando su mensaje para los chicos a lo largo de los años de su extensa trayectoria. El cantante explicó que si bien las tecnologías traen consigo algunos cambios en las formas de comunicar, la esencia no cambia.

"Los chicos son los chicos en todas las generaciones", opinó el artista y agregó que él busca traerles una crianza con valores. "Es que soy un poco retro", concluyó sonriente el cantante.