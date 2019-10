Dietrich sostuvo que la marcha de hoy es "un expresión muy fuerte que está pasando en Argentina"

El ministro de Transporte de la Nación, Guillermo Dietrich, sostuvo hoy que la “Marcha del Millón”, que se concretará esta tarde en el centro porteño, “es una expresión de algo muy fuerte que está pasando en Argentina, que se despertó después de las PASO, que daba la impresión de que había muchos argentinos que no veían el riesgo de que volvamos a las cosas negativas del kirchnerismo”.



En declaraciones radiales, Dietrich puntualizó que lo que ocurrió el 24 de agosto “fue espontáneo, con cientos de miles de personas, y son todas estas marchas en el interior del país, de gente sin movilización, algo bastante inusual en estos años, que por sus propios medios venían de Chaco, del interior de Corrientes para manifestar que quieren vivir en un país distinto”.



“Están pidiendo que no los dejemos solos y que sienten que no hay que resignarse y construir todos juntos un país con muchísimos desafíos, sin la mentira, peleando contra el narcotráfico, sin impunidad, y esto va a manifestarse en el Obelisco esta tarde”, afirmó.



En cuanto a las elecciones del próximo domingo 27, remarcó que se hará un gran trabajo de fiscalización en las mesas de votación, señalando que “hoy lo que tenemos es gente comprometida que va a defender los valores de la democracia y que cada voto cuente a lo que pidió el electorado”.



“Lamentablemente tenemos un sistema electoral que está más diseñado para la trampa, que requiere que tengas un ejército de gente cuidando las urnas. Estuve en Santiago del Estero, donde hay una expresión que es “acuchar” la urna, que si no tenés fiscales perdés 350 a 0. Quisimos cambiar el sistema electoral, y, en general, los partidos de la oposición no quisieron”, destacó el ministro.



Cuando se lo consultó sobre el resultado negativo de las encuestas, Dietrich indicó que es “profundamente optimista por lo que estoy viendo con la gente. Tuve la oportunidad de ver más de la mitad de las marchas. Lo que está pasando en millones de argentinos es muy profundo”.



“Hay un porcentaje de la sociedad que casi siempre ha estado callada, que se ha sentido oprimido entre comillas, por esa voz violenta, de que nosotros somos todo, y esa sociedad está diciendo basta. Y quiere hacer todo para no volver a la argentina del robo, de la corrupción y la prepotencia. Eso es lo que dice la gente, te lo transmite con un abrazo y lágrimas en los ojos”, apuntó.



Y destacó que todo eso “lo transmite una abuela que va a una marcha con el hijo o el nieto, y esto nos va a permitir ir a un balotaje y es otra historia. Si no se diese eso como muchos creen, yo creo que no, esta sociedad cambió para siempre y es una sociedad que está decididamente movilizada”.