Diputadas bonaerenses apoyan plan para reparar escuelas que lanzó el gobernador Axel Kicillof

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Diputadas bonaerenses del Frente de Todos respaldaron hoy la puesta en marcha del plan "Escuelas a la obra", lanzado ayer por el gobernador bonaerense Axel Kicillof que prevé una inversión de 800 millones de pesos para reparar casi 800 escuelas de la provincia de Buenos Aires.



La diputada provincial del bloque Frente de Todos, Luciana Padulo, aseguró que hasta ahora "jamás un gobierno comenzó poniendo en valor así a las escuelas".



"En buena hora un gobierno provincial empieza poniendo de pie a las escuelas. Poner a la educación en primer lugar es un mensaje claro a todos los docentes de la provincia de Buenos Aires, a los no docentes, alumnos y padres porque no recuerdo una gestión que, en sus primeras medidas, lance un programa trascendental", graficó.



La referente en educación del massismo, quien se desempeñó como Consejera General de Educación bonaerense, aseguró que “desde que estoy en la función pública, es la primera vez que ponen el caballo delante del carro".



En tanto, su par de bancada, Viviana Guzzo sostuvo que "durante 4 años el gobierno de Cambiemos se encargó de ignorar a los docentes, alumnos, auxiliares y a la educación", y ejemplificó con dos escuelas de General Viamonte que no funcionan en sus edificios desde hace más de 600 días.



"Nuestro General Viamonte es un claro ejemplo de eso: hace 628 días que la Escuela Hogar N°2 y la Escuela Educación Agraria N°1 no funcionan en sus establecimientos", recordó, y apuntó que el gobierno municipal "no le exigió a la ex gobernadora María Eugenia Vidal que lo resuelva".



"Esperamos que ahora el intendente se haga cargo de la situación y trabaje mancomunadamente con la Provincia para sacar adelante a las Escuelas Hogar y Agraria", concluyó.