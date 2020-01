Diputados del partido de Carrió reclaman que anulen condición de refugiado de Evo Morales

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El bloque de diputados nacionales de la Coalición Cívica (CC) le pidió hoy al gobierno de Alberto Fernández que haga cesar la condición de refugiado del ex presidente boliviano Evo Morales, al considerar que "lejos se encuentra de ser una víctima de persecución política" y que mostró actitudes "fraudulentas" e "intencionalidades terroristas".



"El ex presidente de Bolivia ha desatado una crisis sociopolítica en su país por haber violado la voluntad popular que negaba una re-re-reelección para su cuarto mandato consecutivo y haber avalado acciones fraudulentas en las recientes elecciones presidenciales", señalaron los diputados de la CC en los fundamentos de un proyecto de resolución presentado hoy.



Agregaron que "ese fraude está comprobado por la investigación que realizó la OEA en solicitud del propio ex presidente" y que "Morales no se ajusta a la figura de refugiado; por el contrario, es responsable del avasallamiento de las instituciones democráticas bolivianas, los que han desencadenado un reclamo ciudadano en defensa de su voto y voluntad popular".



"Las recientes declaraciones del ex mandatario han dejado en claro sus indudables intencionalidades terroristas, al llamar a tomar las armas a la población civil de su país, sumado a la intensa actividad política que viene realizando", concluyó el bloque de diputados del partido creado por Elisa Carrió y conducido por Maximiliano Ferraro.