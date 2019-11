Diputados nacionales recibieron su diploma y renovaron el no contra el aborto

Alberto Fernández se convertirá en el primer presidente en ejercicio en Argentina en haber respaldado públicamente la legalización del aborto. El mandatario electo ha anticipado que enviará al Congreso un proyecto destinado a enterrar la legislación actual, que castiga con penas de hasta cuatro años a las mujeres que interrumpen su embarazo, excepto en casos de violación o de riesgo para la gestante.

“Es un problema de salud pública que debemos resolver”, señaló Fernández al hacer el anuncio. El apoyo presidencial ha reavivado las esperanzas entre los partidarios de la legalización. Confían en que permita revertir la derrota legislativa de 2018, cuando el Senado rechazó la iniciativa de la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito que había sido aprobada por la Cámara de Diputados. Desde San Juan, los tres diputados nacionales que recibieron su diploma en la jornada de ayer y que asumirán su banca el próximo 10 de diciembre, reiteraron que volverán a votar en contra de la iniciativa del Poder Ejecutivo.

José Luis Gioja y Graciela Caselles, del Frente de Todos, y Marcelo Orrego, de Juntos por el Cambio, fueron tajantes al decir que respetarán la postura tomada con anterioridad y apoyarán las dos vidas.

“Hay que ser muy claros y decir que esa decisión de despenalizar el aborto la toma el parlamento y yo le dije a los sanjuaninos que defiendo las dos vidas. En el bloque dijimos que la decisión de apoyar o no es un tema personal y yo estoy en contra del aborto”, dijo el diputado José Luis Gioja, quien encarará su segundo periodo en la Cámara Baja. Al mismo tiempo añadió que “Alberto Fernández no habla de despenalizar el aborto, habla de que es un problema sanitario que debe ser resuelto. Son pareceres que se respetan, pero mi postura en no al aborto”.

Por su parte, Graciela Caselles, quien comenzará su cuarto periodo como diputada nacional, expresó que “mi postura será la misma que tuve antes. Yo no apoyo la legalización del aborto, estoy a favor de las dos vidas”. También apuntó que “daremos el debate, como lo hicimos antes, pero tenemos una decisión personal ya tomada”.

Desde la oposición, Marcelo Orrego, se mostró en sintonía con sus colegas legisladores al decir que “yo voy a ser muy claro, yo le dije a los sanjuaninos y les di mi palabra en campaña, mi posición no cambia, yo estoy a favor de las dos vidas. Respetos las demás posiciones, pero no es mi caso, yo no voy apoyar la legalización del aborto. Esto no tiene nada que ver con la política, esto tiene que ver con una posición personal y de vida”.

Gioja, Caselles y Orrego, quienes recibieron sus diplomas en el Salón Auditorio Eloy Prospero Camus del Centro Cívico ante la presencia del gobernador Sergio Uñac, coincidieron en que votarán en contra del proyecto de ley que promueve la despenalización del aborto. Los demás diputados que todavía les resta dos años para cumplir mandato, Walberto Allende, Daniela Castro y Eduardo Castro, ya habían dicho que su postura es a favor de las dos vidas.