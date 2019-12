Director de Human Rights Watch defiende su informe y refuta respuesta de Carabineros

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El director para América Latina de Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco, lamentó la respuesta de Carabineros de Chile al informe que entregó su institución, en la que no solamente niegan la violencia sexual y las torturas, sino también las cifras de heridos desde el comienzo del estallido social el 18 de octubre pasado.



En una entrevista a Radio Cooperativa, Vivanco lamentó la respuesta de Carabineros, la que calificó de errónea e infundada, además de que espera que “no refleje la posición de las autoridades de Gobierno, porque esa no fue mi experiencia cuando estuve en Santiago”.



Según el director de HRW “la reacción de la autoridad política con la que nosotros nos reunimos fue receptiva y no fue de discrepancia en torno al diagnóstico y tampoco en torno a las recomendaciones”, por lo que lamentó la respuesta de Carabineros.



Vivanco defendió la cifra de 1.051 lesionados durante el estallido social, ya que ese número fue entregado por el Ministerio de Salud, y se declaró sorprendido por el número entregado por Carabineros, donde habla sólo de 376 civiles lesionados.



Carabineros había negado las acusaciones de violencia sexual y torturas, pero Vivanco remarcó que “es un grave error hacer esa afirmación”, ya que en el “informe incluimos nada menos que referencias a 74 querellas que hablan de violaciones sexuales”.