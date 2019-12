Dirigentes de todo el arco político elogian el abrazo de Macri y Fernández en la misa de Luján

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Dirigentes de todo el arco político elogiaron hoy el abrazo entre el presidente Mauricio Macri y su sucesor Alberto Fernández durante la misa en la basílica de Luján convocada por la Iglesia Católica por "la unión nacional y la paz", a dos días del cambio de gobierno.



El ex presidente Carlos Menem fue uno de los primeros en saludar el gesto de Macri y de Fernández de haber compartido la celebración religiosa a la que fueron invitados por el Episcopado junto a gran parte de sus gabinetes.



"Felicito a Mauricio Macri y a Alberto Fernández por este encuentro que fortalece la fe y la esperanza de nuestra amada tierra. Los abrazo desde mi corazón. Argentina levántate y anda", escribió el ex jefe del Estado en su cuenta de Twitter.



Roberto Lavagna, ex ministro de Economía y ex candidato presidencial, consideró que la misa -de la que participó- fue "un hito de la democracia" y felicitó a quien organizó el encuentro al entender que hay que "unirse y reflexionar para sanar lo que haya que sanar".



Julio Cobos, senador nacional y ex vicepresidente de la Nación, ponderó el encuentro y expresó que "pocas veces" ha visto "este gesto a horas de producirse el traspaso presidencial".



El diputado nacional José Cano abogó, en tanto, porque todas las transiciones de gobierno se produzcan de esta manera. "Ojalá todas las transiciones fueran así porque los valores van más allá de un gobierno", remarcó.



Ricardo Alfonsín consideró que "se gobierna con ejemplos" y sostuvo que "ojalá el encuentro de hoy entre Alberto Fernández y Mauricio Macri ayude a dar vuelta una etapa de confrontaciones estériles entre argentinos y abra el necesario diálogo entre todos para sacar al país del atraso y el estancamiento".



El legislador de Cambiemos, Daniel Lipovetzky, posteó en su cuenta de Twitter también una imagen del abrazo de los presidentes y declaró que "una imagen vale más que mil palabras, bien por Mauricio Macri y Alberto Fernández!!".



El presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, calificó como "linda la misa de Luján por la Patria" y señaló, en un posteo con la fotografía de Macri y de Fernández, que "unión nacional es potenciar, antes que las diferencias, lo que tenemos en común, empezando por la nación de nuestros hijos".



La diputada Karina Banfi de Cambiemos se pronunció "por más momentos como estos, en cualquier lugar, cada vez que los argentinos lo necesitemos", en alusión al gesto de convivencia entre ambos mandatarios.



Adrián Pérez, secretario de Asuntos Políticos, calificó como "importantísimo" el "gesto de convivencia y amistad cívica hoy en Luján" y dijo que "más allá de las diferencias tenemos que trabajar unidos para un país mejor".