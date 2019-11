Dirigentes del PRO aseguran que "no habrá palos en la rueda" para el gobierno de Alberto Fernández

El reelecto vicejefe de Gobierno porteño, Diego Santilli; el ministro de Seguridad Bonaerense y diputado electo, Cristian Ritondo, y el senador nacional Esteban Bullrich aseguraron hoy que Juntos por el Cambio será una "oposición constructiva y democrática" que va a "colaborar en todo lo que necesite" el gobierno de Alberto Fernández y "sin poner palos en la rueda".



Además, Ritondo dijo que "vamos a reformular lo que tiene que ver con un liderazgo que es el del Presidente (Mauricio Macri), con una mesa con gobernadores, líderes parlamentarios y partidos políticos que integran esta coalición", constituyendo "una mesa política con la mayor participación y la responsabilidad que nos dieron diez millones de votos".



Los dirigentes oficialistas hicieron declaraciones a los periodistas tras la reunión de gabinete ampliado en el CCK, encabezada por Macri.



"Vamos a ser una oposición constructiva. Oposición democrática, pero constructiva. No vamos a dejar de tener nuestros valores que fueron los que defendimos durante toda nuestra campaña y en los años de nuestro Gobierno", añadió Ritondo, quien sería el jefe del bloque de diputados nacionales del PRO.



Añadió que "sin dudas vamos a colaborar con todo lo que tenga que ver con las herramientas que necesite un Gobierno para gobernar la Argentina en la situación en la que está. A nosotros nunca nos van a encontrar poniendo palos en la rueda; sino todo lo contrario: colaborando para que a la Argentina le vaya mejor".



En ese sentido, sostuvo que si bien "el liderazgo hoy lo tiene el Presidente" también será "importante" el rol de los aliados radicales, como los gobernadores Gerardo Morales (Jujuy) y Gustavo Valdés (Corrientes) y electo Rodolfo Suárez (Mendoza), al igual que el del presidente del partido y gobernador mendocino Alfredo Cornejo y el de los líderes parlamentarios de la UCR. "Cuando uno está en la oposición, no siempre hay un líder", sintetizó.



Por su parte, Bullrich señaló que desde su interbloque en el Senado el objetivo es "trabajar con mucho responsabilidad, sabiendo que el principal interés es que los argentinos tengan una buena calidad de vida y resolverles los problemas".



Aseguró que Macri "va a seguir trabajando, como lo viene diciendo, por estos millones de argentinos que nos han votado y también para encontrar las razones por las cuales otros no lo hicieron y mejorar todo lo que podamos mejorar".



"El Presidente va a continuar con su compromiso y no tiene ninguna intención de dejar ese espacio. Vamos a seguir trabajando juntos para seguir aportando desde nuestro lado como oposición para resolver los problemas de los argentinos", agregó el ex ministro del área educativa.



Por su parte, Santilli destacó que será la primera vez que "un presidente no peronista le va a entregar un mandato a otro (del PJ) con una actitud democrática e institucional, como corresponde a un país que tiene diálogo".



Y señaló que "hay que seguir construyendo esa transición ordenada" de cara al 10 de diciembre cuando asuma Fernández.



"Creemos que dejamos un país mejor que el que encontramos en el 2015. Por supuesto que hay que seguir mejorándolo y aprender sobre qué cosas mejorar, pero lo importante es llevar adelante de aquí al 10 de diciembre una transición ordenada, abriendo los espacios, los números y todo lo que tengamos que abrir al Gobierno electo", agregó el vicejefe de Gobierno porteño.



Sostuvo que "hay que ser respetuosos, seguir trabajando y aprender de lo que nos faltó, pero hay que representar a esas diez millones de personas que nos votaron", así como "tal vez a muchos otros nos voten en la próxima elección".



Laura Alonso, titular de la Oficina Anticorrupción (OA), advirtió que estarán "atentos a todo lo que se hizo para defender las transformaciones institucionales y fundamentalmente seguir luchando contra la impunidad que es un problema serio en la Argentina".



Aseveró que los jueces "tienen un mandato preciso de investigar hasta las últimas consecuencias, sea quien sea", y alertó que "todos los funcionarios debemos estar siempre a disposición de la Justicia para explicar. No importa si tienen fueros o no los tienen. Rendir cuentas es lo que corresponde".



Sobre su citación a indagatoria en una causa por negociaciones incompatibles por parte del ex ministro de Energía Juan Aranguren y el posible encubrimiento de la OA, aseguró que está "desesperada por ir a declarar" para defenderse de "todas las mentiras y todos los inventos" y que está "súpertranquila" sobre su inocencia.