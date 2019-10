Dirigentes preocupados por la conformación de las zonas de la Copa de la Superliga

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

La conformación de las zonas de la Copa de la Superliga, la segunda de la historia, que determinará no solamente los tres descensos sino también los clasificados a las copas internacionales, genera preocupación en los dirigentes y en la reunión de hoy del organismo se trataron distintas alternativas sobre su organización.



La inquietud principal radica en los emparejamientos, ya que puede suceder que los equipos que peleen por no descender queden en la misma zona o que uno de los que buscará no bajar a la Primera Nacional se encuentre en el mismo grupo que los cinco primeros del certamen. Esas y otras situaciones pueden darse tranquilamente y la dirigencia busca evitarlas.



Profesionales de la Universidad de Buenos Aires (UBA) se reunieron por ello con los directivos de la Superliga con el objetivo de armar un sistema eficaz, que constará de un ordenamiento mixto dentro del que se buscará armar los emparejamientos teniendo en cuenta a los equipos que son clásicos rivales y los que buscarán conservar la categoría.



Por otra parte, se procurará determinar el tema de las localías y distancias para que todos los equipos recorran la misma cantidad de kilómetros.



Pero todos estos detalles clave que deben atenderse antes de definir las zonas deben definirse a la brevedad posible, sobre todo por la inquietud que pervive en los clubes que están comprometidos con la permanencia.



Para todo esto es que se conformó una especie de "mesa chica" con 11 clubes que forman parte de ella, siendo estos Boca, River, San Lorenzo, Racing, Independiente, Vélez, Newell's, Defensa y Justicia, Talleres, Atlético Tucumán y Estudiantes.