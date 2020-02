Dirigentes y legisladores defienden la prórroga de presentación del Certificado Escolar

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Diputados y funcionarios defendieron hoy la decisión de la Anses de prorrogar el plazo de presentación del Certificado de Escolaridad 2019 hasta fin de año, medida que juzgaron necesaria en función de garantizar un derecho que "nunca puede ser restrictivo", en el marco la "excepcional" situación económica y social que vive el país.



El ministro de Educación, Nicolás Trotta, aclaró desde su cuenta en Twitter que la prorroga concedida "en función de la situación económica excepcional que vive el país, no implica que se deje de exigir ese Certificado, ya que sólo se extiende el plazo para su presentación".



En una resolución tomada el lunes pasado, la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) ) prorrogó el plazo de presentación del Certificado de Escolaridad 2019 hasta el 31 de diciembre de este año para facilitar el cobro de la Ayuda Escolar en marzo y abril próximos, pero advirtió que esta medida no exime de la obligatoriedad de concurrencia a la escuela.



El organismo previsional remarcó que continuará haciendo efectiva la Ayuda Escolar con la modalidad de pago masiva que se aplica todos los años.



Además de Trotta, otros dirigentes del oficialismo defendieron la medida frente a las críticas generalizadas de referentes de Cambiemos como, el diputado nacional Luis Petri, quienes hablaron de una "eliminación" del requisito necesario para recibir la Ayuda Escolar y calificaron como un "error" la medida adoptada por la Anses.



La diputada del Frente de Todos, Cristina Alvarez Rodríguez, tuiteó que "no se elimina el requisito de alumno regular, sólo se extendió el plazo de su presentación hasta diciembre", tal cual lo anunció la Anses el lunes pasado.



Por su parte, el diputado Andrés Larroque opinó que "después de los obstáculos que Cambiemos puso a las familias para acceder a la Ayuda Escolar, Anses simplificó el trámite para que miles de pibes y pibas puedan estudiar pese al contexto de emergencia económica y social".



También opinó sobre el tema la ex gobernadora de la provincia de Catamarca, Lucía Corpacci quien, a través de Twitter, dejó claro que "lo único que se hizo fue extender el plazo de presentación y darle a los beneficiarios un tiempo mayor para la finalización del trámite".



"Es totalmente falso y mal intencionado decir que se eliminó la obligatoriedad de presentar el Certificado de Escolaridad", puntualizó Corpacci.



Casi con las mismas palabras se pronunció la diputada Gabriela Cerruti al asegurar que "esta información es absolutamente falsa. El requisito no se eliminó: se amplió la fecha de presentación".



"Por qué? se preguntó Cerruti, para responderse que la decisión de Anses toma en cuenta que "la asignación por escolaridad es un derecho, y los requisitos para acceder a derechos nunca puede ser restrictiva".



Finalmente, el también diputado por el oficialismo Itaí Hagman dijo que "algunos diputados de la oposición quieren confundir, y hacer creer que la Anses dejó de pedir el Certificado de Escolaridad para otorgar la Ayuda Escolar".



"En realidad -explicó- se dio plazo de entrega del certificado hasta diciembre teniendo en cuenta la emergencia social en que Cambiemos dejó al país. Una muy buena medida", concluyó.