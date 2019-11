Discreto aporte de Scola en el triunfo de Olimpia Milano por la Euroliga

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Luis Scola aportó apenas 6 tantos en el triunfo que su equipo, Olimpia Milano, de Italia, obtuvo esta tarde sobre Baskonia, de España, por 81 a 74, en partido correspondiente a la séptima fecha de la fase regular de la Euroliga de básquetbol.



El ala pivote del seleccionado argentino, de 39 años, encestó 3-3 en dobles y 0-2 en triples en los 14 minutos que estuvo en cancha en el Mediolanum Forum de la ciudad de Milán.



El ex jugador de Houston Rockets, Indiana Pacers y Toronto Raptors, entre otras franquicias de la NBA, acumuló –además- 3 rebotes y dos pérdidas de balón.



En el quinteto vasco, en tanto, el base marplatense Luca Vildoza (ex Quilmes) anotó 6 puntos (2-5 en triples), recuperó 4 balones y repartió 3 pases gol en casi 28 minutos. Mientras que el alero Patricio Garino (ex Orlando Magic de NBA), también nacido en Mar del Plata, consiguió 2 unidades (1-2 en dobles) y 5 rebotes en 19m.



Por su parte, Real Madrid, con nutrida presencia argentina, le ganó como visitante al Estrella Roja, en Serbia, por 75 a 60.



El base cordobés Facundo Campazzo (ex Peñarol de Mar del Plata) firmó una planilla de 6 puntos (3-3 en dobles), 4 rebotes, 2 asistencias y 2 robos en 21m. El escolta bonaerense Nicolás Laprovíttola (ex San Antonio Spurs) concretó 5 tantos (1-1 en triples, 2-2 en libres), 2 asistencias y un recupero en 6m., mientras que el alero santiagueño Gabriel Deck (ex San Lorenzo) aportó para el elenco 'merengue' un total de 2 puntos (1-2 en dobles) y 2 rebotes en 10m.



Los demás marcadores de la jornada: Zenit San Petersburgo (Rusia) 73-Khimki (Rusia) 87; Olympiakos (Grecia) 67-Efes Pilsen (Turquía) 86; Maccabi Tel Aviv (Israel) 104-Alba Berlín (Alemania) 78.