Discreto aporte de Scola en triunfo de Olimpia Milano

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El capitán del seleccionado argentino, Luis Scola, concretó esta tarde un discreto aporte en el triunfo que su equipo, Olimpia Milano de Italia, alcanzó sobre Fenerbahce de Turquía, por 87 a 74, en partido correspondiente a la cuarta fecha de la fase regular de la Euroliga de básquetbol.



El ala pivote, de 39 años, estuvo en cancha durante 23 minutos, al cabo de los cuales encestó 6 puntos (1-6 en dobles, 1-2 en triples, 1-1 en libres), capturó 5 rebotes, entregó una asistencia y propició un recupero de balón.



Scola, quien ingresó como titular en el conjunto que dirige el DT Ettore Messina (ex colaborador de Gregg Popovich en San Antonio Spurs), jugó su cuarto encuentro en esta edición del máximo certamen continental.



En los anteriores cotejos, el ex jugador de Houston Rockets, Indiana Pacers y Toronto Raptors, todos de la NBA, anotó 17 tantos ante Bayern Munich de Alemania (64-78), 11 frente a Zalgiris Kaunas de Lituania (85-81) y 17 otra vez ante Panathinaikos de Grecia (79-78).



El valor más destacado del quinteto italiano resultó el alero español Sergio 'Chacho' Rodríguez, con un saldo de 22 puntos, 5 asistencias y 3 rebotes.



En tanto, en el País Vasco, el local Baskonia venció en Vitoria al Olympiakos griego, por 82-66.



En el conjunto vasco actuaron en forma convincente los marplatenses Luca Vildoza y Patricio Garino.



El base Vildoza (ex Quilmes de Mar del Plata) finalizó con 10 tantos (2-5 en dobles, 2-5 en triples), 6 asistencias, 3 rebotes y 2 robos en 23m., mientras que el alero Garino (ex Orlando Magic) acumuló 7 unidades (1-4 en dobles, 1-1 en triples, 2-2 en libres), 4 rebotes y un robo en 26m.



El actual campeón, CSKA Moscú de Rusia, batió como visitante al Alba Berlín, de Alemania, por 82-66, mientras que Zalgiris Kaunas se hizo fuerte como local y superó al Villeurbanne, de Francia, por 70-56.



En uno de los anticipos jugados en la noche del jueves, Real Madrid (Gabriel Deck 10 puntos; Facundo Campazzo, 5; Nicolás Laprovíttola, 0) cayó ante Anadolu Efes de Turquía, por 76-60.



Por su lado, Barcelona, con tres asistencias y dos robos de Leandro Bolmaro en 9m., le ganó como visitante a Estrella Roja, en Serbia, por 73-65