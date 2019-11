Disparan más cohetes desde Gaza a Israel pese a declaración de alto el fuego

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Milicianos palestinos lanzaron hoy más cohetes desde la Franja de Gaza a Israel pese a un alto el fuego declarado para poner fin a dos días de intensos enfrentamientos entre el Ejército israelí y el grupo Yihad Islámica que dejaron 34 palestinos muertos.



Tres mujeres y ocho niños figuran entre las víctimas fatales por los combates, que paralizaron partes de Israel y constituyen la mayor escalada de violencia en meses, dijeron autoridades.



Ninguna organización reivindicó la nueva ráfaga de cohetes y no quedó claro cómo podría afectar esto el alto el fuego.



La Franja de Gaza está gobernada por el movimiento islamista Hamas, contra el cual Israel lanzó tres ofensivas en Gaza desde 2008 y que no intervino en la actual escalada.



Israel había calificado la operación en Gaza de victoria, defendido su política de atacar a milicianos en sus casas pese a las muertes civiles y prometido continuar con la táctica.



Yihad Islámica, un grupo islamista con vínculos con Irán, dijo que había logrado forzar a Israel a acceder a un alto el fuego basado sobre sus exigencias, incluyendo el fin de los asesinatos puntuales de sus líderes.



El vocero de Yihad Islámica Musab al-Berim dijo que la tregua, que fue mediada por Egipto, entró en vigor a las 5.30 de la mañana, informó la agencia de noticias palestina Ma'an.



Un vocero militar israelí tuiteó luego que la operación estaba "terminada".



Las autoridades anunciaron el levantamiento de algunas restricciones a los movimientos que regían para los residentes en el sur de Israel, mientras que el tráfico volvía a la normalidad en las calles del enclave costero palestino.



El enviado de la ONU para Medio Oriente, Nickolay Mladenov, pidió a ambas partes mantener la moderación.



"Egipto y la ONU trabajan duro para evitar que la más peligrosa escalada en Gaza y alrededores conduzca a una guerra. Las próximas horas y días serán críticos", dijo.



"Todos deben mostrar la máxima moderación y hacer su parte para evitar el derramamiento de sangre", agregó en su cuenta de Twitter.



Pero horas después de comenzar a regir la tregua, varios cohetes más cayeron en territorio israelí, activando las sirenas de alerta y poniendo a prueba el frágil cese del fuego.



No se informo de víctimas ni daños por los cohetes.



La actual escalada de violencia comenzó el martes de madrugada cuando un bombardeo de Israel mató en su casa a Bahaa al Ata un líder del brazo armado de la Yihad Islámica, Brigadas Al Quds, y a su mujer.



La milicia islamista comenzó entonces el lanzamiento de cohetes, más de 400, hacia Israel, que fueron respondidos con bombardeos contra sus objetivos en la franja de Gaza.



El Ministerio de Sanidad de Gaza informó que otros ocho palestinos murieron anoche en nuevos bombardeos israelíes, con lo que trepó a 34 la cifra total en dos días de enfrentamientos, entre ellos tres mujeres y ocho niños.



Según fuerzas de seguridad en Gaza, los bombardeos de esta madrugada alcanzaron también objetivos de otras milicias palestinas más pequeñas.