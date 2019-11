Disturbios terminaron con 1 muerto, 50 heridos y 1 intendenta agredida

Al menos una persona murió este miércoles en Cochabamba, Bolivia, durante una jornada de violentos enfrentamientos en la que al menos 50 personas resultaron heridas y una intendenta fue golpeada e insultada, al quedar cautiva de un grupo de manifestantes que quemó una sede municipal. Limbert Guzmán, de 20 años, falleció de un paro cardíaco en el hospital Viedma, tras quedar gravemente herido en los enfrentamientos ocurridos este mediodía.

Es la primera víctima fatal en Cochabamba y la tercera en Bolivia producto de los enfrentamientos en el contexto de la crisis política derivada de las elecciones del 20 de octubre, en las que el presidente Evo Morales fue reelecto y la oposición cuestionó el escrutinio. Se registraron cruces en distintos puntos entre simpatizantes y adversarios de Morales. En el municipio Vinto, manifestantes quemaron la sede del gobierno comunal y tomaron cautiva a la intendenta Patricia Arce, del Movimiento al Socialismo (MAS) de Morales, a la que llevaron por las calles descalza y bañada en pintura roja. Estaba rodeada por personas con la cara tapada y con un palo de madera enfrente, que no la dejaba avanzar más allá del inicio de la caravana opositora. En un momento, luego de que la bañaran con pintura, los manifestantes le cortaron el pelo y le pidieron, frente a la multitud, que renunciara.

Arce, mientras era sujetada por el cuello y agredida, expresó que estaba dispuesta a dar su vida por el proceso de cambio liderado por el gobierno de Morales. "No tengo miedo por decir mi verdad, y estoy en un país libre; no voy a callar y si quieren matarme, que me maten; por este proceso de cambio voy a dar mi vida", dijo. La alcaldesa fue rescatada por la Policía en el puente Huayculi del municipio de Quillacollo, luego de cuatro horas de haber soportado las agresiones.

El ataque contra la intendencia que responde al partido de Morales comenzó luego de que simpatizantes opositores y oficialistas chocaran en las calles de Vinto y también en el corazón de Cochabamba, la capital del departamento. Por un lado, había miembros de los comités cívicos, que aglutinan a organizaciones civiles tradicionalmente opositoras a Morales, y la Federación de Trabajadores Fabriles, y, por el otro, trabajadores mineros, cocaleros y la Federación de mujeres Bartolina Sisa, a favor del gobierno nacional. En paralelo, sectores del transporte urbano se sumaron al paro convocado por los comités cívicos y paralizaron una parte importante del departamento con una huelga y también bloqueos de calles y avenidas. Por el contrario, los camioneros se movilizaron en favor del gobierno nacional.

Fuente: Télam.