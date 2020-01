Djokovic venció a Federer y avanzó a la final del Abierto de Australia

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El serbio Novak Djokovic avanzó hoy a la final del Abierto de Australia, primer torneo de Grand Slam del año, tras imponerse en semifinales sobre el suizo Roger Federer por 7-6 (7-1), 6-4 y 6-3, e irá el domingo en busca del título ante el ganador del cruce entre el austriaco Dominic Thiem y el alemán Alexander Zverev.



Djokovic (2), de 32 años, empleó dos horas y cuarto para doblegar a un Federer (3) que se presentó disminuido en lo físico y así llegó nuevamente a la definición en Melbourne Park, donde el domingo intentará capturar su octavo título y además recuperar el número uno del mundo, ya que de lograrlo desplazará al español Rafael Nadal.



El rival de "Nole" en la final surgirá del cruce que animarán mañana a las 5.30 (hora de la Argentina) el austriaco Thiem (5) y el alemán "Sascha" Zverev (7).



El serbio, quien alcanzó su final número 26 en un Grand Slam, jugó su partido número 50 ante Federer, con un saldo de 27 triunfos y 23 derrotas, y dejó claro que es el gran candidato a alzar el trofeo el domingo en el la cancha central Rod Laver Arena.



En el primer set, "Nole" estuvo abajo 4-1 y 0-40 con su saque, luego 5-2 y 0-30 con su servicio, pero logró recuperarse hasta forzar el tie break que se llevó por un lapidario 7-1, en un parcial importante porque no lo había jugado del todo bien.



"Estaba nervioso al principio, luego mejoré. Creo que fue muy importante haber ganado ese primer set, porque me dio confianza para lo que vino después", admitió el balcánico en un análisis del partido ante Federer.



En el segundo parcial cada uno mantuvo su servicio, hasta que el el serbio logró un quiebre significativo en el décimo game que le permitió ganar el set por 6-4, algo que festejó con el puño apretado y la mirada desafiante.



Federer, de 38 años, acusaba cada vez más los dolores que sufría en la espalda y la ingle, y nada hacía presumir que podía remontar el partido.



"Mis respetos a Roger que se presentó a jugar pese a no estar al ciento por ciento en lo físico, no estaba ni cerca de su mejor versión y sin embargo jugó todo el partido", reconoció Djokovic luego del partido, en una caricia para el helvético, quien jamás se retiró en 1.513 encuentros que jugó en el circuito.



La victoria de "Nole" en sets corridos se veía venir y llegó cuando quebró nuevamente el servicio de Federer y se adelantó 4-2 en el tercer y definitivo parcial, que luego cerró por 6-3 con mucha solvencia.



"Creo que mi gran virtud fue la paciencia que mostré cuando las cosas no me salían. Cuando está enfrente Roger esperas un alto nivel de tenis, el sube mucho a la red, hace saque y volea y juega con slice, de manera que intenté moverlo mucho y bajar el porcentaje de errores para poder ganarle", analizó Djokovic, quien ganó por primera vez el abierto de Australia en 2008, tras imponerse en la final sobre el francés Jo-Wilfried Tsonga.



El serbio, quien el año pasado venció en la final al mallorquín Nadal, tendrá un duro adversario el domingo, ya que Thiem y Zverev son de lo mejor de la nueva generación que irrumpió en el circuito, junto al ruso Daniil Medvedev y el griego Stefanos Tsitsipas.



Thiem venció en cuartos de final a Nadal por 7-6 (7-3), 7-6 (7-4), 4-6 y 7-6 ( 8-6), mientras que Zverev superó al suizo Stanislas Wawrinka (15) por 1-6, 6-3, 6-4 y 6-2.



El austriaco domina el historial con el teutón por 6-2 tras haberlo vencido en Munich, Niza y Rolang Garros en 2016, en Rotterdam 2017, Roland Garros 2018 y en noviembre pasado en las semifinales del Masters jugado en Londres.



Los triunfos de Zverev fueron en Beijing 2016 y Madrid 2018.