Doce lienzos sobre la lengua Huarpe Pynkanta inician una gira internacional en Los Ángeles

POR AGENCIA TÉLAM Hace 3 horas

Doce lienzos, fruto de una investigación académica sobre la sensibilidad de la lengua Huarpe Pynkanta, inician esta semana una gira internacional con una exposición en la ciudad de Los Ángeles, según adelantó su autora, la doctora en Filología y profesora máster de estudios avanzados en teatro de la Universidad Internacional de la Rioja (UNIR), María Gray.



La especialista, nacida en Venezuela, se encuentra en San Luis desde mediados del mes de octubre de 2019 para realizar la investigación, avalada por la universidad española e invitada por la Universidad Nacional de San Luis.



Desde el territorio ancestral de ese pueblo-nación, El Junquillal, ubicado en el punto tripartito entre Mendoza, San Juan y San Luis, se refirió al valor de la experiencia que calificó como "la más importante" de su vida, como describió a Télam.



En el lugar, la investigadora logró incorporar a sus obras los pigmentos que producen las plantas autóctonas y reflejar la historia del "Pueblo Nación Huarpe Pynkanta" que allí se asienta, a partir de un trabajo "vivencial" que realizó bajo el acompañamiento del Omta Samay Pachay, Roque Miguel Gil Guakinchay Guayama, máxima autoridad territorial del lugar.



Gray explicó que los lienzos fueron trabajados con los pigmentos derivados de las plantas autóctonas como "el tamarindo, el junquillo, el algarrobo, el pájaro bobo y el mata gusano", entre otros, "una serie de plantas maravillosas", que tienen una aplicación medicinal y de las que logró conseguir los pigmentos a partir de las técnicas ancestrales que incluyen el "uso de morteros y mezclas naturales", transmitidas por "Antonia, una integrante del Concejo de Ancianxs de la comunidad".



La investigadora indicó que en los lienzos "va plasmada la historia de toda una familia entera que son los Huarpe Pynkanta", su proyecto educativo ancestral, formativo, sus ceremonias "en honor a Rosa Guakinchay y a Juan de Dios Díaz", ancestros del actual omta, Roque Miguel Gil.



"Me llevo una experiencia que creo que es una de las más importantes de mi vida", reconoció y también "doce lienzos que ya han sido pedidos desde Los Ángeles para participar en una muestra de mujeres pintoras de vanguardia", que se inicia esta semana.



Luego, los doce lienzos partirán hacia España, donde serás expuestos en Madrid en el Museo Zapadores y en el de Mudéjar, junto a documentales con imágenes vivenciales del territorio Huarpe Pynkanta.



Gray explicó que la investigación académica, empezó siendo un artículo basado en el contenido emocional de la lengua Huarpe Pynkanta y se "abrió camino" en estos doce lienzos que no estaban planificados y fueron "como en todo proceso de investigación, un hallazgo" que parte de la emisión de la palabra y capta "la cosmovisión de la fauna y flora; la tierra, el fuego, el aire, el viento, las estrella, la luna y el sol".



A modo de síntesis, la catedrática sostuvo que en el artículo escrito de su investigación, reflexiona sobre "como la abundancia es destrucción" ya que parte del estudio de cómo "hemos explosionado nuestra lengua" con su uso automático, frente a otras como la Huarpe Pynkanta que "con muy poco dicen tanto".



Finalmente agregó que su experiencia en el territorio ancestral fue "físico-química" porque "el latido de la tierra es muy fuerte", lo que la hace "inexplicable, intransferible y transformadora" y agregó, ironizando los procesos de colonización, que "me lo llevo todo, como siempre hemos hecho los europeos".