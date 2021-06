Docentes sanjuaninos se manifestaron contra la doble modalidad en el regreso a clases

Un centenar de docentes sanjuaninos coparon las inmediaciones del Centro Cívico en sus vehículos para para manifestarse a bocinazos este jueves en contra del plan oficial para volver a clases y a la presencialidad el próximo lunes.

“Hay diversas opiniones, pero estamos en contra del acuerdo entre una parte de los gremios docentes y el gobierno para volver a las clases. Esto significa un doble trabajo para nosotros y supone que nosotros los docentes vamos a tener que poner el internet y los dispositivos desde nuestros bolsillos como en el año pasado”, dijo Marcelo, uno de los integrante de Alternativa Docente (Movimiento Socialista de los trabajadores – MST) a DIARIO HUARPE.

Entre las consignas, muchos docentes se quejaron por la falta de internet en algunas escuelas y dispositivos.Foto: Gonzalo Medina / DIARIO HUARPE

Este jueves, desde el Ministerio de Educación explicaron a DIARIO HUARPE como será la nueva presencialidad en las escuelas sanjuaninas: seguirá funcionando el mismo sistema de burbujas que regía antes del confinamiento, con la diferencia que los chicos de la burbuja que deban quedarse en sus casas esa semana o que cuyos padres voluntariamente no quieran enviarlos a la escuela podrán acceder a la clase de forma virtual y hacer las guías en su casa.

La noticia no fue bien recibida por la gran mayoría de los docentes y diversas agrupaciones como Causa Docente, Docentes Unidos, Encuentro Docente, Alternativa Docente y Docentes Independientes se reunieron cerca de las 19 en el edificio de gobierno y realizaron una caravana en los alrededores, copando la Avenida Libertador y la Avenida España, la calle Las Heras y la Avenida Ignacio de la Roza.

Muchos docentes trabajan en más de una escuela y se quejaron de estar sobre expuestos al virus Foto: Gonzalo Medina / DIARIO HUARPE

“Vamos a trabajar el doble y creemos que es una irresponsabilidad en un contexto epidemiológico como este hacernos salir a la calle a trabajar y hacer recorrer a los docentes todas las escuelas. También nos parece irresponsable hacer salir a los chicos de entre 6 y 19 años a la calle a exponerse en una situación como esta”, agregó Marcelo.

Otro punto fuerte de debate por parte de padres y tutores fue la presencialidad voluntaria en las escuelas. Respecto a esto, desde el ministerio aclararon que los padres podrán decidir de forma voluntaria si enviar a los chicos o no a la escuela. Para hacerlo, deberán presentar una nota firmada ante los directivos de la institución y estos no podrán interferir en la decisión, así como los padres o tutores no deberán justificar o dar explicaciones de porque no envían a sus chicos a la escuela.

Otro problema de algunos trabajadores de la educación es la falta de movilidad y los gastos en este. Foto: Gonzalo Medina / DIARIO HUARPE

Mientras tanto, los alumnos que se queden en sus casas podrán seguir estudiando y asistiendo a clases de forma virtual descargando las guías y contenidos por internet y los canales habituales de comunicación con los docentes.

“Los docentes hacen un esfuerzo tremendo para dar clases a los chicos y producir contenido educativos. Deben tenernos en consideración, mas si se trata de una alternativa que significa una doble carga de trabajo”, cerró el docente.

Vacunación sin turno para los docentes

Desde el pasado miércoles, desde el Gobierno de San Juan y el Ministerio de Salud de la Provincia comenzó con la vacunación espontánea dentro del Plan Provincial de Vacunación para terminar de inmunizar a todos los docentes que ya hayan recibido la primera dosis de cualquiera de los componentes (Sputnik V, Sinopharm, AstraZeneca (Covishield).

“Es importante vacunar a todos los docentes y estamos de acuerdo con que lo hagan, pero aún así no podemos exponer a los chicos y a los docentes a que salgan a la calle, teniendo en cuenta que hay docentes que recorren varias escuelas. Queremos vacunas para todos ya”, opinó.

El AutoVac fue una de las alternativas elegida por las autoridades para que los docentes se coloque la segunda dosis. Foto: Gentileza

Hasta el momento ya se han vacunado con la segunda dosis 2.560 docentes en los centros de vacunación designados para esta tarea. El último parte de vacunados informó que 95,7% los docentes ya han recibido la primera dosis y el 50,7% la segunda. Desde gobierno y educación esperaban la proyección de vacunados este viernes para tener un panorama casi definitivo el lunes.

Desde la cartera sanitaria informaron que continuarán vacunando al personal educativo del Gran San Juan y Pocito con la misma modalidad en el centro de vacunación en el Estadio Aldo Cantoni, en horario de 12:00 a 19:00 horas, y el sábado 5 de junio de 9:00 a 12:00 horas. El AutoVac, ubicado en el Estadio del Bicentenario, donde se han dispuesto 12 módulos para la aplicación, funcionará hasta el viernes 4 de junio en horario de 12:00 a 19:00.