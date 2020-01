Documental "El navegante solitario" dimensiona la figura de Vito Dumas

AGENCIA TÉLAM

El estreno del documental "El navegante solitario", primer largometraje de Rodolfo Petriz, permite avistar la vida y las hazañas deportivas de Vito Dumas, un personaje que para el cineasta y profesor de filosofía "es una figura renacentista, una persona con elementos del héroe byroniano".



La referencia trazada por Petriz durante una entrevista con Télam la fundamenta señalando que Dumas (1900-1965) "fue el único navegante solitario argentino que dio la vuelta al mundo, pero además escribía bien, era pintor y nadador fondista".



Esos ingredientes en torno al marino y su participación en un momento político signado por el ascenso y la caída del peronismo coloca al protagonista y a este relato audiovisual como un documento de época.



"Ese conflicto socio político suscitó el menosprecio a Dumas por parte de una porción del mundo náutico en un suceso que hoy podría atribuirse a lo que se denomina como 'la grieta'", apunta el realizador.



Petriz apela al testimonio del periodista Ezequiel Fernández Moores para la película y consigna que Vito "fue parte de un grupo de deportistas y artistas que por estar ligados al peronismo sufrieron un gran menosprecio y quedó atravesado por esa historia argentina".



Sin embargo, el cineasta especifica que la persona que escogió para este ensayo "era un tipo singular que no hacía política partidaria y aunque si bien asumió gestiones durante el gobierno peronista, prefería definirse como deportista".



"A Dumas -abunda- le preocupaba la realidad social y estaba atento a lo que pasaba y un buen ejemplo es la travesía que encara en plena Segunda Guerra Mundial donde con su viaje prioriza la fraternidad mundial por encima de la destrucción que supone semejante enfrentamiento armado".



En su propio viaje propuesto, el filme escrito, dirigido y producido por Petriz recoge testimonios en Francia, España, Uruguay y la Argentina e incluye una gran cantidad de voces entre las que destacan las de Diego Dumas, nieto de Vito, y el investigador Ricardo Cufré, quien junto a Pablo Alonso, escribió la biografía "Vito Dumas, testimonios de la leyenda".



Con ese abundante bagaje, "El navegante solitario" visita las cuatro travesías épicas realizadas por Vito entre 1931 y 1955, entre ellas la primera vuelta al mundo en solitario doblando el temible Cabo de Hornos.



El documental se estrenó en el apartado Personas y Personajes del BAFICI 2019, fue parte del BAFICI itinerante, tomó parte en el Festival Internacional de Cine de las Alturas (Jujuy) y también en los festivales de Cine Under (Tigre), de Ensenada y Cine Babylon de Berlín.



"Además -evoca Petriz- la película generó expectativas en el mundo náutico y, por ejemplo, se exhibió a sala llena en el cine York de Olivos. Pero ahora quiero ir un poco más allá" y hacia ese objetivo apunta el desembarco en el Gaumont del centro porteño.



Y aunque hizo un curso de timonel, el cineasta nacido en la localidad bonaerense de Temperley se desmarca del "mundo náutico" porque, razona, "no tengo barco".



Más cerca de su universo de interés, adelanta que actualmente se encuentra desarrollando "El científico rebelde", otro documental que estará centrado en la figura de Oscar Varsavsky.



"Se trata de un terreno que me es más propio y desde el que buscaré reflexionar sobre la ciencia actual y sobre cómo veían el país aquellas eminente figuras de la ciencia", subraya.



En clave personal Petriz relata que "trabajé muchos años en el periodismo de ciencia y me dieron ganas de incursionar en otros lenguajes por lo que cursé la Maestría en Periodismo Documental de la UNTreF.



Con esa formación y la determinación de ungirse en "realizador integral", el creador eligió un modo de expresarse que forjó "como gran consumidor de documentales que soy".



"El documental en el cine actual encontró formas expresivas muy novedosas y para mí es un lugar que otorga múltiples posibilidades", concluye Petriz.