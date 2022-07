Hace unos días, un inspector municipal de Capital comentó en declaraciones radiales que actualmente hay una gran demanda de pedidos de permisos municipales de vendedores ambulantes que quieren ofrecer sus mercancías en el microcentro sanjuanino. Es por ello que presumían que esta venta podía aumentar en un futuro cercano. No obstante, el secretario de Gobierno de ese departamento, Horacio Lucero, aseguró en diálogo con DIARIO HUARPE que “no hubo un aumento significativo de la venta ambulante”. Además, informó cuáles son las estrategias que llevan adelante para disminuirla.

Lucero aseguró que de forma permanente están haciendo controles en este tipo de actividad y les están llevando a cabo propuestas para que ofrezcan sus productos en otros sitios, lo que ayudó a que haya una menor cantidad de estas personas.

“La mejor prueba es que en el microcentro hay un alto nivel de ocupación de locales comerciales, hay un crecimiento de negocios de gastronomía, de ropa, de todo el comercio. La venta ambulante no ha tenido un crecimiento significativo porque hay controles”, dijo Lucero.

Al ser un mercado informal, no tienen un número específico de cuántos hay en la actualidad. No obstante, el secretario de Gobierno aclaró que no autorizan la venta ambulante por sí misma. Lo que sí pueden llegar a dar en ocasiones es autorizaciones a ONG, programas o entidades privadas para que se coloquen en la peatonal si están con alguna campaña, “pero de ninguna manera damos habilitaciones para la venta ambulante”. Esto es porque apuntan al fortalecimiento de los comerciantes que alquilan, generan puestos de trabajo y permiten que el centro crezca.

A pesar de ello, Lucero aclaró: “No vamos a salir a perseguir a vendedores de medias o bizcochuelos, para dar un ejemplo, pero no los habilitamos. Distinto es el que viene y se quiere instalar con 50 pelotas o 300 pares de medias, a esas personas se las sanciona”.

Ante estas situaciones, cada vez que ven a algún vendedor ambulante o que estos van al municipio a pedir autorización, les ofrecen otras alternativas. Se trata de la opción de incluirlos en las ferias que realizan de forma semanal en las distintas plazas departamentales.

Al ser personas que se están ganando su sustento diario, buscan no multarlos. Lo que hacen es explicarles que ese tipo de venta no está permitida, pero no le decomisan la mercadería que tanto les costó adquirir. Además, tratan de convencerlos para que se sumen a las ferias.

“Hay muchos vendedores ambulantes que los sumamos a las distintas ferias que hacemos en plazas. Les damos ese espacio en el que pueden vender desde productos materiales hasta comida. Siempre se suman shows musicales para que la gente vaya”, explicó Lucero.

Ahora, esos vendedores de la calle tienen nuevas opciones para ofrecer sus elementos, los espacios verdes en los que saben que van a tener buenas ventas debido a que este tipo de eventos son muy concurridos por los sanjuaninos.