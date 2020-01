Dos empates en la apertura de la fecha 19 del fútbol español

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Sevilla, con los argentinos Ever Banega y Lucas Ocampo, empató 1-1 con el Athletic de Bilbao y Valladolid igualó 2-2 con Leganés en los dos partidos que abrieron hoy la fecha 19 de la Liga de España de Fútbol.



En el estadio Sánchez-Pizjuán, Sevilla no logró quebrar al duro conjunto bilbaíno y no pudo alcanzar al escolta Real Madrid. Los visitantes se pusieron en ventaja con tanto de Ander Capa (15m. 1T) e igualó el local con un gol en contra de Unai Núñez (15m. 2T).



En el restante partido, Valladolid y Leganés, con los argentinos Jonathan Silva y Guido Carrillo, se repartieron los puntos en un partido con muchas emociones.



Martín Braithwaite abrió el marcador (4m. 1T) para el equipo madrileño, igualó el turco Enes Unal (8m. 1T) pero Roque Mesa puso otra vez en ventaja a los 13 minutos de la etapa inicial. Finalmente, el turco Unal (34m. 2T) se hizo presente otra vez en la red para sellar el empate final.



Mañana la fecha continúa con cuatro partidos, entre los que se destaca el clásico catalán entre el Espanyol y el Barcelona. También jugarán Valencia - Eibar, Getafe - Real Madrid y Atlético de Madrid - Levante.



Cierran el domingo Granada - Mallorca, Real Sociedad - Villarreal, Alavés - Betis y Celta - Osasuna.



Barcelona lidera con 39 puntos, seguido por Real Madrid con 37, Sevilla con 35, Atlético de Madrid con 32 (zona de Champions League), Real Sociedad con 31 y Getafe con 30 (zona de Europa League), en las principales posiciones.