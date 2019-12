Dos heridos por el choque entre un taxi y una moto en el barrio porteño de Floresta

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Dos personas resultaron heridas tras un choque entre un taxi y una moto ocurrido esta madrugada en Avenida Rivadavia y Pergamino, en el barrio porteño de Floresta, informaron hoy fuentes policiales y sanitarias.



Se trata de dos hermanos que viajaban en una moto y que tuvieron que ser trasladados al Hospital Álvarez, con politraumatismos, pero no revisten gravedad, ni tienen fracturas, sino solo algunos golpes, según señalaron este mediodía a Télam fuentes de Salud de la Ciudad.



El siniestro ocurrió esta madrugada, a las 5.30, en la esquina de avenida Rivadavia y Pergamino, donde una moto y un taxi chocaron por causas que se establecer, explicaron fuentes de Policía de la Ciudad.



Como consecuencia del choque, el taxi que presentaba un golpe en su parte delantera del lado izquierdo, quedó sobre la senda peatonal de la Avenida Rivadavia, y su conductor no sufrió heridas, agregaron fuentes policiales.



Por el hecho, efectivos de la Policía de la Ciudad y el SAME asistieron a los heridos y cortaron la zona hasta que se removió y secuestró el taxi marca Volkswagen modelo Voyage 1.6 para concluir los peritajes.



Se labraron actuaciones por Lesiones culposas y la causa radica en la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas número 19, a cargo de la fiscal Lorena San Marco.