Dos intendentes se quedaron con el verde del semáforo de la política

Como sucede cada día jueves en Yo te Invito de Canal 5 Telesol, te contamos los rumores de la semana y analizamos la actividad de los funcionarios públicos de San Juan con el esperado y polémico “Semáforo de los políticos”.

El color Verde, como debe ser, fue para quien tuvo una buena actuación solucionando problemas y destacándose en los últimos 7 días, el Amarillo para quien quedó en el “ojo de la tormenta” y tiene por delante un conflicto a solucionar en lo inmediato y el Rojo para el dirigente que tuvo una semana para el olvido.

Publicidad

El semáforo de los políticos de San Juan

VERDE: Rubén García y Emilio Baistrocchi / Intendente de Rawson y Capital

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

Capital y Rawson son los únicos municipios que tienen implementado el presupuesto participativo como herramienta para que los vecinos seleccionen las obras que se harán con una fracción del dinero destinado a infraestructura. Esta herramienta existe luego ser aprobada de manera unánime en los Deliberantes comunales. El municipio de García puso a disposición de los vecinos $25 millones para obras en los barrios y el de Baistrocchi $41 millones.

AMARILLO: Miguel Grecco / Obra Social Provincia

Tras el trágico hecho que ocurrió en el Centro Cívico, el tema de la salud mental tomó fuerza en la agenda pública. En este sentido, generó polémica en la sociedad que la Obra Social Provincia (OPS), conducida por Miguel Grecco, no cubra los tratamientos psicológicos, ya que no tiene convenio con el Colegio de Psicólogos de San Juan. Desde la institución le contaron a DIARIO HUARPE que no tienen convenio debido a la demora en los pagos y que los honorarios no superaban los $250 por consulta.

ROJO: Alberto Fernández / Presidente de la Nación

La inflación en la Argentina mantiene un ritmo constante en lo que va del año y parece no tener freno, por lo que las señales de alarma son cada vez más fuertes para el Gobierno que dirige Alberto Fernández. De acuerdo al último informe elaborado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) los precios aumentaron en agosto 7%, llegando así a un 56,4% en lo que va del año y 78,5% en la medición interanual.