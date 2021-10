Dos jóvenes hermanos denunciaron que su abuelo los violó cuando eran niños

IMPORTANTE NOTA DEL EDITOR Se resguarda la identidad de las víctimas y del victimario porque pertenece al entorno de los damnificados. Todo para cuidar la integridad física y psicológica de las víctimas. Si conocés un hecho de abuso sexual contra menores o personas con discapacidad debés acercarte por Avenida Córdoba 452 (este) al centro Anivi– Capital o llamar a los teléfonos: 427-5314 / 5493.

Hechos escabrosos fueron los que sufrieron dos jóvenes hermanos: ella 18 años, él 19, de manos de su abuelo de 64 años. Los chicos se animaron a denunciarlo después de mucho tiempo por los sucesos de abuso sexual que sufrieron de parte del hombre cuando ambos eran niños. Lo que despertó la ira de los jóvenes y la posterior denuncia fue el encontrar a una prima pequeña en la cama del ahora acusado, entendiendo de que la nena padeció lo mismo que ellos.

El caso está cerca del juicio, pero este jueves hubo un revés para la querella y el dolor de las víctimas se hizo más grande. Es que el hombre J.G.C. fue excarcelado por una jueza, que argumentó que no había peligro de fuga, además porque las pruebas más importantes del caso ya se realizaron y no existía el peligro de entorpecimiento de la etapa investigativa.

El hombre estaba con prisión domiciliaria, pero en las próximas horas recuperará la libertad y llegará al juicio suelto, dijeron fuentes judiciales. Sus abogados defensores Rodrigo y Fernando Aguirre solicitaron la liberación y prometieron que el imputado se someterá al proceso y no obstaculizará la investigación. También expresaron su compromiso de asistir a la Comisaría 28° con el objetivo de acreditar su presencia en el domicilio. Según explicaron los letrados el hombre tiene arraigo, no cuenta con los medios suficientes para una fuga, no tiene antecedentes penales, es una persona de bien y siempre estuvo a derecho.

El argumento de los defensores convenció a la jueza Gema Guerrero. No así, lo pudo hacer el fiscal Juan Manuel Galvez de la fiscalía Cavig, que investiga hechos de abuso sexual en personas que son mayores de edad. De acuerdo a lo expuesto en su resolución, la magistrada estableció que el fiscal se limitó a nombrar los elementos de prueba que falta incorporar al expediente, pero esto no es suficiente para que J.G.C continúe detenido en su casa. Además el Ministerio Público Fiscal no logró establecer cómo el denunciado entorpecerá la causa estando en libertad.

Una de las víctimas estuvo presente en la audiencia y no pudo contener las lágrimas tras conocer la resolución, señalaron las fuentes. El hombre, sospechoso de haberla abusado, recuperaba su libertad después de cuatro meses.

Según la denuncia, los jóvenes fueron accedidos carnalmente por su abuelo cuando ellos eran niños. J.G.C aprovechaba para cometer las vejaciones cuando cuidaba de sus nietos. A veces les pedía que lo acompañaran a la casa de un tío para darle de comer a los perros y ahí los violaba. Luego los convencía de que no dijeran nada con plata o amenazas.