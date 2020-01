Dos nuevos detenidos por el crimen de un joven al que mataron para robarle la moto en Merlo

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Dos jóvenes fueron detenidos hoy como sospechosos del crimen de Alejo Ipuche, asesinado el jueves para robarle la moto en el partido bonaerense de Merlo, en tanto que otros dos que habían sido aprehendidos apenas ocurrió el hecho quedaron en libertad, informaron fuentes judiciales y policiales.



Las nuevas capturas se produjeron esta madrugada en una casa ubicada en Bossini al 500 de la localidad de Mariano Acosta, en el mencionado partido del oeste del conurbano, y uno de los detenidos había salido de la cárcel de Olmos hace sólo 10 días.



Un vocero de la investigación aseguró a Télam que para dar con los sospechosos fue clave el trabajo que realizó el Centro de Monitoreo del Municipio de Merlo, ya que en las cámaras de seguridad había quedado registrado el momento del robo y posterior homicidio.



“Se pudo reconstruir hacia atrás el camino que hizo la moto que intervino en el hecho, a la que le faltaba un espejo. Entonces se pudo ver que salió de una casa y luego del crimen regresó a la misma”, explicó la fuente.



Con esa información, se realizó un allanamiento en esa vivienda, y se detuvo a Facundo Barbieri (20) e Ignacio Nardi (22), quienes tienen antecedentes penales por robos cometidos en Lomas de Zamora en 2019 y 2017, respectivamente; uno de ellos incluso había salido hace diez días de la cárcel.



En la casa, se secuestró un moto Honda Tornado 250 roja y negra similar a la usada en el hecho, otra Yamaha y una tercera que había sido robada en la zona el 23 de diciembre.



Además, se decomisaron prendas similares a las que vestían los autores del crimen, tres cascos, un proyectil calibre 9 milímetros y cinco teléfonos celulares de alta gama.



Los aprehendidos quedaron a disposición del fiscal Mario Ferrario, titular de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 3 del Departamento Judicial Morón, acusados de "homicidio criminis causa" y serán indagados en las próximas horas por ese delito, que prevé prisión perpetua.



En tanto, ayer los investigadores determinaron que dos jóvenes de 18 y 22 años, quienes habían sido detenidos en el barrio Pompeya de Merlo tras un operativo cerrojo que se realizó apenas ocurrió ocurrió el hecho, no tenían nada que ver con el caso y recuperaron la libertad.



A través de las imágenes captadas, se estableció que la moto era similar a la utilizada por quienes mataron a Ipuche, pero luego advirtieron otros detalles que permitieron descartar que ese vehículo hubiera intervenido en el caso.



A esto se sumó la declaración que prestaron los detenidos, quienes pudieron precisar adónde se encontraban cuando se produjo el crimen.



El hecho ocurrió el 2 de enero a la madrugada en el cruce Rivadavia y Directorio, en jurisdicción de la localidad de San Antonio de Padua, Merlo, cuando Ipuche circulaba a bordo de una moto.



En ese momento, dos "motochorros" armados lo interceptaron con fines de robo y uno de ellos le efectuó al menos un disparo que impactó en el cuerpo del joven.



Según las fuentes, Ipuche murió en el lugar como consecuencia de las lesiones sufridas y los delincuentes no pudieron arrancar la moto de la víctima, por lo que huyeron en la que habían llegado.



"El joven no se resistió en ningún momento, le dispararon porque sí", dijo un vocero encargado de la pesquisa.



Por su parte, la madre del joven, llamada Alejandra, sostuvo que a su hijo “lo fusilaron", y un tío había advertido que los primeros detenidos no tenían nada que ver con el hecho.