Dos títulos en juego: horarios, cómo ver y cartelera del infernal UFC 276

El UFC 276 de este sábado 2 de julio promete acción y de la buena, pudiendo ser el mejor evento del año. En el T-Mobile Arena, de Las Vegas, se podrá apreciar una cartelera con doce peleas en total, donde justamente estarán exponiendo dos campeones sus cinturones actuales. Sin dudas, los amantes de las Artes Marciales Mixtas están a la espera de lo que pueda ocurrir este fin de semana en el octágono más famoso del planeta.

En la estelar del UFC 276, Israel Adesanya, que está 11-1 en la promoción, chocará ante Jared Cannonier, exponiendo el título de los Peso Mediano. Este mismo año derrotó a Robert Whittaker y ya ha defendido el cinturón en cuatro oportunidades, terminando con Yoel Romero, Paulo Costa, Marvin Vettori y el australiano ya mencionado. El estadounidense, por su parte llega con un récord de 8-5, con 5-1 en sus últimos seis choques. Noqueó a Derek Brunson en febrero y quiere la corona.

Publicidad

En la co-estelar de la velada, Alexander Volkanovski llega a defender su cinturón con una racha de 21 triunfos. Actualmente está 11-0 en UFC y, en 2019, se consagró campeón justamente ante su próximo rival. Esta vez, el título de Peso Pluma vuelve a tenerlos enfrentados, en una trilogía que dará para hablar. Retuvo con Brian Ortega y Chan Sung Jung, buscando la tercera al hilo. En frente, Max Holloway quiere recuperar lo que era suyo. Tras perder con el australiano, derrotó a Calvin Kattar y Yair Rodríguez.

Cartelera del UFC 276

Estelares

Israel Adesanya vs. Jared Cannonier - Título de Peso Mediano.

Alexander Volkanovski vs. Max Holloway - Título de Peso Pluma.

Sean Strickland vs. Alex Pereira - Peso Mediano.

Robbie Lawler vs. Bryan Barberena - Peso Welter.

Pedro Munhoz vs. Sean O’Malley - Peso Gallo.

Publicidad

Preliminares

Brad Riddell vs. Jalin Turner - Peso Ligero.

Jim Miller vs. Donald Cerrone - Peso Welter.

Ian Garry vs. Gabe Green - Peso Welter.

Brad Tavares vs. Dricus Du Plessis - Peso Mediano.

Uriah Hall vs. Andre Muniz - Peso Mediano.

Primeras preliminares

Jessica Eye vs. Maycee Barber - Peso Mosca femenino.

Jessica-Rose Clark vs. Julija Stoliarenko - Peso Gallo femenino.

Horarios

Estelares

Perú: 21.00 hs.

México: 21.00 hs.

Colombia: 21.00 hs.

Argentina: 23.00 hs.

Chile: 22.00 hs.

Preliminares

Perú: 18.00 hs.

México: 18.00 hs.

Colombia: 18.00 hs.

Argentina: 20:00 hs.

Chile: 19.00 hs.

Primeras preliminares

Perú: 17.00 hs.

México: 17.00 hs.

Colombia: 17.00 hs.

Argentina: 19:00 hs.

Chile: 18.00 hs.

Transmisión

Perú: Star Plus.

Ecuador: Star Plus.

Uruguay: Star Plus.

Colombia: Star Plus.

Venzuela: Star Plus.

Bolivia: Star Plus.

Paraguay: Star Plus.

México: Star Plus.

Colombia: Star Plus.

Argentina: Star Plus.

Chile: FOX Sports Premium.