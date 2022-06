¡Dos títulos en juego! Horarios y cartelera del tremendo UFC 275

Este sábado por la noche, el UFC 275 entregará uno de los espectáculos más apasionantes de todo este 2022. En el Estadio Cubierto de Kallang, en Singapur, doce peleas en total se llevarán a cabo, dejando seguramente varias finalizaciones para el recuerdo. Como es de esperarse, no se podrá pestañear siquiera un segundo, teniendo en cuenta la cantidad de nombres importantes que habrá a lo largo del evento.

En la principal del UFC 275, Glover Teixeira se enfrentará a Jiri Procházka, en una contienda en la que se disputará el cinturón del Peso Semi-Pesado, El actual campeón, el brasileño, que llega con un récord de 33 victorias y siete derrotas a sus 42 años de edad, tendrá una cita más que compleja. En frente estará el checo, con 28 triunfos y tres caídas en su haber. Sin dudas, podría ser una de las guerras más atrapantes de la historia.

Por su parte, en la co-estelar del UFC 275, Valentina Shevchenko intentará defender una vez más su corona, cuando se enfrente a Taila Santos. Los fanáticos del las Artes Marciales Mixtas están a la espera de saber si conseguirá quedarse con la corona otra vez, mostrando la gran superioridad que siempre deja en vista de todos. La nacida en Kirguistán, pero nacionalizada peruana, se verá las caras con una de las mejores brasileñas de la compañía.

Cartelera del UFC 275

Estelares

22:00 horas de Chile, Bolivia y Paraguay; 23:00 horas de Argentina y Uruguay; 21:00 horas de Perú, Ecuador, Colombia y México.

Por el Título de Peso Semi-Pesado: Glover Teixeira (c) vs. Jiří Procházka.

Por el Título de Peso Mosca Femenino: Valentina Shevchenko (c) vs. Taila Santos.

Peso Paja Femenino: Zhang Weili vs. Joanna Jędrzejczyk.

Peso Mosca: Rogério Bontorin vs. Manel Kape.

Peso Welter: Jack Della Maddalena vs. Ramazan Emeev.

Preliminares

20:00 horas de Chile, Bolivia y Paraguay; 21:00 horas de Argentina y Uruguay; 19:00 horas de Perú, Ecuador, Colombia y México.

Peso Medio: Jacob Malkoun vs. Brendan Allen.

Peso Pluma: Seung Woo Choi vs. Joshua Culibao.

Peso Ligero: Steve Garcia vs. Hayisaer Maheshate.

Peso Welter: Jake Matthews vs. André Fialho.

Primeras preliminares

18:30 horas de Chile, Bolivia y Paraguay; 19:30 horas de Argentina y Uruguay; 17:30 horas de Perú, Ecuador, Colombia y México.

Peso Gallo: Kang Kyung-ho vs. Danaa Batgerel.

Peso Paja Femenino: Liang Na vs. Silvana Gómez Juárez.

Peso Pluma Femenino: Ramona Pascual vs. Joselyne Edwards.

Trasmisión

Perú - Star+.

Argentina - Star+.

México - FOX Sports / Star+.

Colombia - Star Action.

Chile - FOX Sports / Star+.

Ecuador - Star Action.

Venezuela - Star+.

Uruguay - Star+.

Estados Unidos - ESPN+.

España - Eurosports 2.