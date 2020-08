Dos transportistas llegaron con coronavirus a San Juan y están aislados

Mónica Jofré, jefa de Epidemiología de la provincia, confirmó este lunes que se registraron dos nuevos casos de coronavirus. Se trata de dos transportistas que no residen en San Juan y por eso no se contabilizarán dentro de la estadística local.

La funcionaria explicó que uno de los camioneros proviene de Buenos Aires, mientras que el otro venía de Mendoza. Ambos dieron positivo en un primer estudio que luego fue confirmado por las correspondientes PCR.

"Los dos permanecen asintomáticos", aseguró el especialista y agregó que ya se encuentran haciendo el aislamiento que marca el protocolo. Además remarcó que ninguno de los dos mantuvo contacto con otras personas en San Juan.

Ahora se deberá seguir de carca su evolución y, de no mediar algún cambio, les volverán a hacer los estudios en el día 12 del aislamiento para determinar si aún presentan carga viral o si ya atravesaron el proceso infeccioso.

La funcionaria aclaró que como se trata de personas "no residentes" en la provincia estos dos casos no se contabilizarán como sanjuaninos porque no viven en esta provincia.

De manera paralela se continúa con el seguimiento de los 4 casos confirmados de coronavirus. Jofré confirmó que esta semana les tocaría el segundo control a todas estas personas para determinar si ya superaron el proceso infeccioso.

Controles para transportistas

Jofré confirmó que participó de una reunión con varios ministerios de gobierno ya que están tratando de ver la manera de reforzar los controles a los transportistas. La especialista explicó que desde el pinto de vista epidemiológico San Juan "está rodeada de provincias en donde ya sabemos que hay circulación viral"

La funcionaria asegura que están tratado de "todas maneras" de intensifica los controles. "También le pedimos a la población que nos ayude que cumplamos con cosas que muchas veces no se cumplen como el distanciamiento social el uso del tapaboca y de alcohol en gel", solicitó.