Dramático relato de la compañera de los hombres que murieron congelados

Georgina Oñate es una mujer que pasó una noche con temperaturas bajo cero dentro de la camioneta que quedó varada en medio de la nieve. Sus acompañantes, Francisco Herrera y Daniel Venegas, salieron por ayuda pero jamás regresaron. A los pocos días los hallaron sin vida y congelados.

Los tres estaban volviendo de Plottier tras haber participado de un encuentro religioso en Aluminé, en Neuquén. Cuando iban por la ruta 13 la camioneta quedó varada debido a la nieve, no tenían señal en los celulares por lo que no tenían opciones para pedir ayuda. Los hombres decidieron salir de la camioneta para buscar una solución pero murieron en el intento, Georgina fue la única sobreviviente.

“Muchos hablan y dicen que fuimos inconscientes, pero no había nada que nos avisara que no estaba transitable esa ruta, supuestamente estaba habilitada”, indicó Georgina.

“Íbamos bien hasta la subida en la que la camioneta se quedó. Francisco dijo que la pasábamos, dio marcha atrás y subimos, pero la camioneta se corrió para un costado y ahí nos quedamos. Intentamos sacarla, saltamos arriba de la caja, no teníamos ni una pala, y no pudimos salir, ahí Rulo se acordó que habíamos pasado por un lugar donde había una máquina y dijo 'voy hasta ahí, la sacamos, la usamos y la devolvemos”, recordó.

El joven de 24 años se fue mientras Francisco y Georgina se quedaron en la camioneta. Regresó a las dos horas. “Cuando lo vimos venir me puse a prepararle unos mates para que tome algo caliente. Comimos unos sanguchitos y Francisco dijo que iba a salir, que sabía que cerca estaba la Gendarmería”.

Los dos fueron en busca de ayuda y con poco abrigo, incluso, la mujer le prestó su campera a Francisco que solo llevaba puesto una remera manga larga y un chaleco. “Me dijeron que vaya prendiendo la camioneta cuando tenga mucho frío y que me calefaccione con eso. Me quedé ahí adentro, ellos iban y volvían”.

“Cuando empezó a oscurecer me empecé a preocupar. Francisco me había dicho que mantuviera las balizas prendidas. Y cuando estaba oscuro empecé a tocar bocina, prender las luces, para que ellos escucharan si se habían desorientado. Lloraba, era lo único que podía hacer”, contó.

Agregó: “Tenía mucho frío, prendí la camioneta, y en esas prendidas y apagadas se quedó en contacto y se agotó la batería, y me entré a desesperar. Dije 'voy a morir´. Le pedí a Dios que no quería morir, que necesitaba una oportunidad”. En un primer momento ella sintió que su plegaria hizo efecto: “Me quedé dormida, y al despertar miro por el espejo y veo a tres personas caminando. Pensé que podrían venir a robar, me quedé quieta hasta que vi que tenían uniformes”, era Gendarmería que logró encontrarla. “Pensé que lo había logrado, que Dios me había escuchado y me había salvado”.