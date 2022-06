Dramático: una familia pide ayuda tras quedar en la calle por un incendio

La familia García se encuentra atravesando un dramático momento luego de que el pasado jueves se incendiara su vivienda ubicada en el departamento de Rivadavia. Un feroz incendio irrumpió en la normalidad de esta familia y esto provocó que quedaran a la intemperie junto a sus 7 hijos.

Según expresó Gustavo, el papá de esta familia, el incendio en la vivienda ubicada en el Barrio Los Zorzales se originó a partir de un fallo que tuvo un caloventor en el interior de uno de los dormitorios. Esto ocasionó que en un primer momento se prenda fuego uno de los colchones y que luego continuara con el resto de la casa, generando importantes daños en el techo de la misma.

De acuerdo a lo explicado por García, la casa quedó en peligro porque el fuego arrasó ferozmente por el techo, además el uso del agua con el que se detuvo el incendio, provocó que el cemento sufriera graves consecuencias que no brindan la suficiente seguridad para quienes habitan en la casa.

Es por este motivo, que tanto la pareja como sus 7 hijos, comprendidos entre la edad de 10 años y un mes, están viviendo durante el transcurso del día fuera de la vivienda. Pero cuando comienza a descender la noche, se ponen a resguardo bajo el techo de una vivienda vecina. “Estamos con mis niños ahí porque tengo temor de que se le vaya a caer algo a mi familia dentro de nuestra casa. Ha quedado muy insegura”, destacó el jefe del hogar.

Así quedo dañado el techo de la vivienda tras el feroz incendio.

Asimismo, pidió que las autoridades le brinden una ayuda para solucionar los daños originados por el fuego en la vivienda. Agregó que su mujer recibió algunos colchones y cuchetas por parte de la Municipalidad de Rivadavia y de Desarrollo Social del Gobierno provincial hace unos días después del duro episodio que vivieron, pero que “lamentablemente” esto no es una solución definitiva porque lo que necesita es poder solucionar los problemas que ocasionó el incendio dentro de la vivienda.

“Yo quiero una solución urgente, para qué voy a querer más camas y cuchetas si yo lo que no puedo usar ahora es mi casa”, afirmó Gustavo. El hombre recordó que tiene a su cargo 7 menores de edad, además de su mujer. “No quiero que me manden a presentar papeles porque necesito que me den una solución inmediata para mi familia. No tengo casa, no tengo nada”, sentenció.

Para quienes deseen colaborar con la familia García, pueden comunicarse al 264 319-7720.