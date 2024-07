Dricus du Plessis calienta la previa y asegura que retirará a Israel Adesanya de UFC

Israel Adesanya ha encontrado un nuevo pasatiempo mientras se toma un descanso de la competencia de UFC, y Dricus du Plessis hizo un comentario sobre ello. El actual campeón de peso mediano cree que este hobby será algo que el nigeriano hará mucho más después de UFC 305. Ambos luchadores compartieron escenario durante la conferencia de prensa de UFC 305 en Perth, Australia el martes, antes de su esperado combate principal el 17 de agosto en el RAC Arena.

El dos veces campeón de peso mediano, Israel Adesanya, regresa al octágono por primera vez luego de haber perdido su título ante Sean Strickland en UFC 293 el pasado septiembre. Durante su tiempo libre, "The Last Stylebender" se ha dedicado al golf. Aunque la conferencia transcurrió en relativa calma, hubo un momento de tensión entre ambos luchadores de las Artes Marciales Mixtas.

El choque entre Dricus du Plessis e Israel Adesanya

“No siento ninguna tensión. Entro al octágono para hacer mi trabajo. Ya sea que seas el tipo más agradable o el más desagradable, voy a salir a matarte y espero lo mismo de ti, porque si no, no será una buena noche para ti. Nunca he desacreditado a nadie, solo he expuesto hechos. Vivo, entreno y nací en Sudáfrica. Gané este cinturón representando a Sudáfrica. No me importa cómo le moleste eso a alguien”, expresó Dricus du Plessis.

Por su parte, el luchador de Artes Marciales Mixtas y dos veces campeón, Israel Adesanya, respondió con firmeza y sin titubear: “No me importa de dónde sea, pero le mostraré quién es”. Ante esto, el hombre de 30 años de edad, Du Plessis, en tono sarcástico, añadió: “Me alegra que hayas empezado a jugar al golf porque es tu deporte de jubilación. Puedo entender que empieces a jugar al golf”.

Cabe mencionar que, este combate programado para el día 17 de agosto de 2024, marcará la primera defensa del título para Dricus du Plessis desde su victoria por decisión dividida sobre Strickland en UFC 297 en enero. En este enfrentamiento entre Israel Adesanya y el sudafricano se disputará el cinturón de peso medio que actualmente ostenta “Stillknocks”.