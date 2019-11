Driussi: "Si Nacho Fernández tiene un buen día, River puede ganar la Libertadores"

POR AGENCIA TÉLAM

Sebastián Driussi, ex delantero de River Plate y actual futbolista del Zenit, de Rusia, aseguró hoy que Ignacio Fernández es el "jugador clave" en la final de la Copa Libertadores que el equipo que dirige Marcelo Gallardo jugará ante Flamengo de Brasil, el sábado próximo en Lima, Perú.



"Para mí el jugador clave es "Nacho" Fernández. Si él tiene un buen día, River se puede llegar a llevar la Copa Libertadores", consideró Driussi en declaraciones radiales a La Oral Deportiva.



"Ojalá no lleguemos a los penales y la final se pueda definir a favor de River lo antes posible", anheló el delantero de 23 años, desde San Petersburgo.



Driussi, campeón de la Libertadores con River en 2015 y que se fue del club en 2017, comentó que "es la primera vez que River y Flamengo juegan una final en un sólo partido, así que es muy nuevo todo para los dos. No importa quién llega mejor, el que cometa menos errores va a ganar el partido. No me imagino un partido con muchos goles".



Sobre el entrenador de River, a quien conoce bien, Driussi sostuvo que "Gallardo hizo a River volver al nivel que tenía, es el mejor entrenador que tuvo el club. En la semana previa a un partido como éste es muy muy intenso. Conociéndolo a Marcelo, yo creo que va a jugar como siempre, siendo un equipo intenso a la hora de presionar y jugando con el error del rival".



Driussi ganó seis títulos con River desde que pasó al plantel profesional de la mano de Gallardo: Sudamericana 2014, Recopa 2015 y 2016, Libertadores 2015, Suruga Bank 2015 y Copa Argentina 2016.