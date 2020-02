DT Coleoni: Central Córdoba "no supo ser protagonista" cuando River tenía un jugador menos

El director técnico de Central Córdoba, de Santiago del Estero, Gustavo Coleoni, señaló que su equipo "no supo ser protagonista" cuando River quedó con diez jugadores, por expulsión del chileno Paulo Díaz a los 13 minutos de juego, en la derrota por 2 a 0 en el Monumental por la fecha 18.



"Nos faltó la determinación necesaria, el último pase, no supimos ser protagonistas cuando ellos tuvieron un jugador menos", expresó Coleoni en rueda de prensa.



"No quiero hablar mucho porque me voy caliente. El partido nos dio la oportunidad y no supimos aprovechar la ventaja numérica por más de 80 minutos", indicó Coleoni.



El entrenador reconoció que el líder de la Superliga superó "estratégicamente" a su equipo y que observará una vez más el partido.



"No tuvimos la puntada final y ellos son veloces, rápidos, eligen bien los relevos por la calidad de jugadores que tienen. Tuvimos las chances para ser dueños del juego en algunos tramos del partido; el gol sobre el cierre del primer tiempo fue psicológico", indicó Coleoni.



El ex DT de Ferro aseguró que el próximo viernes tendrán "una final" cuando visiten a Aldosivi de Mar del Plata con el objetivo de mantenerse en la máxima categoría del fútbol argentino.



Por último, Coleoni elogió a Ignacio Scocco, autor del segundo tanto de River: "el gol es de excelente factura, pero ya estábamos jugados a todo o nada".