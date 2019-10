DT De Paoli: "Por los famosos códigos del fútbol haría silencio y me iría a mi casa"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Rodolfo De Paoli, actual entrenador de Nueva Chicago, admitió que sintió ganas de hacer "silencio" e irse a su casa, si apelase a los "famosos códigos del fútbol" para explicar la floja campaña del equipo de Mataderos, que hoy volvió a perder por el campeonato de la Primera Nacional.



"Por los famosos códigos del fútbol, haría silencio y me iría a mi casa. Pero como hincha de Chicago estoy recaliente por lo que pasa adentro", dijo el director técnico, una vez concluido el encuentro que el elenco verdinegro perdió con Alvarado de Mar del Plata, por 1-0, por la 10ma. fecha de la zona A.



De Paoli, ex jugador de la institución y también periodista deportivo, tomó la conducción del elenco de Mataderos en la séptima fecha, tras la salida de Gastón Esmerado, hoy DT de Almagro.



"El problema no es futbolístico. Por conocer el detalle del día a día en estos 28 días que estoy al frente del plantel, si tengo que correrme por estos dos empates y dos derrotas, lo haré", anunció el entrenador, de 40 años.



"Un médico puede denunciar a otro médico por mala praxis. Yo no soy médico", espetó, en forma elíptica, el DT para dar cuenta de que la preparación no fue, tal vez, la adecuada en la pretemporada previa al comienzo del certamen.



"Cuando llegué sabía adónde me metía. Tengo muy en claro cómo son las cosas", remarcó el ex DT de Real Pilar.



Desde que De Paoli está al frente del equipo de Mataderos consiguió dos empates (1-1 con Estudiantes de Río Cuarto y 0-0 con Mitre de Santiago del Estero) y dos derrotas (0-2 con Brown de Puerto Madryn y 0-1 con Alvarado). Por ello, Nueva Chicago ocupa la última colocación, con apenas 6 unidades en 10 presentaciones.



"Esto se puede sacar adelante, el tema es si aceptan (la dirigencia) mis condiciones. Ahora quiero ver si esos que me pedían que agarrase el plantel me respaldan", aseveró.



De Paoli advirtió que la intención es "sacar la mayor cantidad de puntos posibles" hasta diciembre venidero, cuando se interrumpirá la actividad por el receso veraniego. "Ganás dos partidos seguidos y estás en la mitad de la tabla", consideró.