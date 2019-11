Duhalde afirmó que si en el próximo gobierno "empiezan las peleas", Argentina "no sale más"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El ex presidente Eduardo Duhalde consideró hoy que si en el próximo gobierno de Alberto Fernández “empiezan las peleas” Argentina “no sale más” y afirmó que la idea de que se puede gestionar un país con un sólo partido político es algo que “no resiste análisis”.



"Los partidos políticos están en la última etapa de su existencia. Son estructuras tan rígidas y con una velocidad de cambio tan impresionante, que ya no sirven. Lo mínimo que tenemos que hacer es juntarnos y ponernos de acuerdo, que es lo que hicimos con Raul Alfonsin", advirtió.



Además, en declaraciones con radio Milenium, Duhalde sostuvo que "hoy estamos en el horno pero vamos a estar peor si no entendemos que esta costumbre de echarle la culpa al que se va es una reducción muy zonza”.



Y, en ese sentido, agregó: "Si en el próximo gobierno empiezan las peleas no salimos más. Estamos en el horno, pero hay que dejar de echarle toda la culpa al que se va".



En relación a la situación que deberá afrontar el próximo gobierno, el ex senador nacional evaluó que “todo es incertidumbre”, a excepción del pago de la deuda externa, y estimó que “seguramente, habrá que negociar alguna quita” con los acreedores externos.



“Sabemos primero que los acreedores saben que no podemos pagar ahora, también sabemos que tenemos potencialidad para pagar en el futuro. Sabemos que esto termina con plazos y posiblemente con alguna quita”, remarcó.



Duhalde se mostró dispuesto a reunirse en los próximos días con a vicepresidenta electa, Cristina Fernández de Kirchner, al asegurar que “no tiene problemas” con ningún dirigente político.



"Nos estamos amenazando con el encuentro con Cristina (Fernández de Kirchner) hace mucho tiempo. Viajo mucho y nos debemos una reunión", señaló con humor Duhalde.



Y, acotó: "Claro que voy a estar con ella y también con el presidente (Mauricio) Macri. No tengo problema con nadie".