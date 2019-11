Duque anunció medidas pero no consigue detener las protestas

El presidente de Colombia, Iván Duque, anunció hoy una serie de medidas con impacto en el esquema fiscal y el mercado laboral, pero sus iniciativas no bastaron para detener la oleada de huelgas y protestas que mantiene en vilo al país desde la semana pasada.



Duque dijo que en una propuesta de reforma tributaria que está bajo análisis del Congreso incluirá un artículo para que el IVA no se aplique tres días al año, mientras otro impulsará la devolución del 100% de ese impuesto para el 20% de la población con menores recursos.



Otra acción es dirigida a los jubilados con pensión mínima, a quienes se les hará una reducción de los aportes para la salud.



"El sueño es la reducción del aporte a salud empezará el año entrante con la rebaja de 12% a 8%, seguirá el año siguiente con esa cifra y en 2022 llegará a 4%", dijo el presidente tras una reunión convocada en el marco del diálogo social construido para superar la crisis.



También se pondrá en marcha una idea para incentivar el empleo juvenil. Las empresas que contraten apersonas de entre 18 y 28 años tendrán una deducción adicional de aportes a la que hoy existe en la ley, indicó el mandatario.



Pero estos anuncios no conformaron a los sindicatos y organizaciones sociales que conforman el Comité de Paro y organizan las protestas desde el jueves pasados, quienes se levantaron de la mesa de diálogo y convocaron para mañana a una huelga con movilizaciones en todo el país contra las políticas social y económica del gobierno.