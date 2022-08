¡Durísimo! El hermano de Paul Pogba lo acusa por "casi morir"

Un escándalo se desató en estos días, siendo protagonistas Paul Pogba y su hermano, Mathias. Cabe resaltar que todo inició con un video que fue publicado por este último. Allí, el mayor de los hermanos franceses amenazó con revelar intimidades del futbolista, como así también incluyó en la polémica a Kylian Mbappé. Sin lugar a dudas, es uno de los temas más comentados de la jornada.

“Veo que mi hermano respondió a través de sus abogados para ganar credibilidad. “Espero que no se dejen engañar por un intento de manipular a los medios y a las autoridades. Cuando eres famoso el mundo está contigo, las autoridades escuchan con más atención. Pero eso no te pone por encima de la ley ¡la policía no es tu secuaz!”, partió diciendo el hermano de Paul Pogba.

A continuación, Mathias redactó en Twitter: “Jajajaja, ha pasado lo que esperaba: mi hermanito que por fin empieza a mostrar su verdadera cara. Ya que fue él quien comenzó a mentirle a la policía y quien sacó la información, no me puedes culpar”. Eso, con una publicación del medio FranceInfo, donde informaron que hay una investigación abierta por “intentos de extorsión de una banda organizada” a Paul desde el 3 de agosto.

¿Qué sucedió entre los hermanos Pogba?

Lo más viral de eso es que Mathias sería uno de los integrantes, según lo posteado. “No se trata de dinero: Me implicaste a pesar mío, casi muero por tu culpa, me dejaste en el hoyo mientras huía y quieres hacerte el inocente, cuando todo esté dicho la gente verá que no hay más cobarde, más traidor y más hipócrita que tú en esta tierra”, indicó el también jugador profesional de 32 años, quien en estos días está libre tras su paso por el Belfort de la cuarta división francesa.

Para cerrar, Mathias Pogba advirtió: “Kylian, ¿ahora entiendes? No tengo nada negativo en tu contra, mis palabras son para tu bien, todo es cierto y comprobado, el marabú se sabe! Lo siento por este hermano, un supuesto musulmán sumergido en la brujería, ¡Nunca es bueno tener un hipócrita y un traidor cerca de ti! Alguien que no es honesto con la policía sin motivo, ¿será honesto contigo, aunque hable a través de sus abogados? Por lo demás, por lo demás, paciencia, pasa…”.