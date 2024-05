Dustin Poirier asegura que Islam Makhachev lo subestima antes del UFC 302

Dustin Poirier cree que Islam Makhachev podría estar subestimándolo antes de la pelea por el título. En junio, el estadounidense desafía al daguestaní por el título de Peso Ligero en el evento principal de UFC 302 en Newark, Nueva Jersey. Fue una oportunidad algo sorprendente para "The Diamond", pero quiere aprovecharla. En diálogo con The MMA Hour, no se guardó nada y fue contundente.

"El evento principal ya había terminado cuando recibí la noticia del ejecutivo de UFC Hunter Campbell. Pero tan pronto como terminó esa pelea entre Arman Tsarukyan y Charles Oliveira, me llamó y me dijo: 'Oye, voy a regresar allí ahora mismo'. Te lo haré saber pronto. Quizás tú seas el siguiente. Yo digo, '¡Oh, mierda!' Mi corazón late con fuerza, estoy sudando, estoy rodeado de un grupo de fans. Yo digo: 'Tengo que salir de aquí'. Y regresé a mi habitación con mi esposa y mi sobrina, y luego esperé la llamada, y llegó", destacó Poirier.

Publicidad

Luego, Dustin mencionó: "No he seguido mucho el ritmo, pero cuando estaba en el gimnasio, Mike Brown me dijo: 'Hombre, creo que este tipo puede estar subestimando tu jiu-jitsu y lo peligroso que eres'. Creo que se refería a una entrevista con Islam en la que decía: "Esta es una lucha fácil para mí". Me etiquetaron en un montón de cosas en Instagram y Twitter en las que él decía eso. Y no lo sé, tal vez él hace todas las peleas así, pero yo puedo terminar y vencer a cualquiera en las 155 libras del mundo".

Dustin Poirier quiere la corona

"Realmente lo creo. Y no tiene por qué creerlo. Soy yo quien tiene que creerlo y salir a darle una paliza. Yo puedo hacer eso. No creo que vaya a estar presente para tener otra oportunidad. Dicho esto, no me estoy presionando hasta el punto de sacudirme. Simplemente es lo que es. Soy realista. Intento ser optimista y mantener la mejor mentalidad, pero entiendo lo que es. Tengo 35 años. La división tiene que avanzar en algún momento, pero estoy tratando de terminar esto", indicó el "Diamante".

Para sentenciar, Dustin Poirier señaló: "Mi hija estará en primera fila por primera vez. Quiero mostrarle que puedes lograr tus sueños. Esto es muy importante para mí. Es más que pelear. Sólo quiero vivir la vida contenta. Y ganar no está garantizado. Por supuesto. Estoy peleando contra el hombre número uno libra por libra, pero me estoy poniendo en posición física y mental para estar en la mejor posición posible y hacer de esto una realidad. Es lo que es. Persiguiendo sueños. Historia de mi vida".