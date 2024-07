Dustin Poirier confirma una última pelea y trata de "vago" a Conor McGregor

Dustin Poirier, quien aún no ha tomado una decisión definitiva sobre su retiro, está generando expectación sobre una posible última pelea en el octágono. En el evento principal de UFC 302 en junio, el estadounidense fue sometido por el excampeón de peso ligero Islam Makhachev en el quinto asalto, lo que probablemente fue su última oportunidad para obtener el título indiscutible de UFC.

Tras la derrota, Dustin Poirier mencionó a Joe Rogan que podría haber sido su última pelea, pero no confirmó nada de manera concluyente. El pasado domingo, el peleador de 35 años de edad comenzó a tuitear sobre diversos temas, incluyendo la posibilidad de una última pelea. El campeón interino de Peso Ligero de UFC también tuvo mucho que decir, siguiendo el ejemplo de su rival de tres combates, Conor McGregor.

Las palabras de Dustin Poirier

En relación a Conor McGregor, Dustin lanzó provocaciones luego de haberlo vencido en peleas consecutivas en el 2021. “Oye, Conor McGregor, te sentiste muy bien, lo hice dos veces, imbécil”, escribió Poirier en su “X” (anteriormente Twiter). Por otro lado, en cuanto la incertidumbre sobre a quién podría enfrentar si decide volver a competir, el estadounidense dejo saber contra quién le gustaría enfrentarse.

Poirier le dejó saber a Islam Makhachev que, si la esperada defensa del título contra Arman Tsarukyan no se lleva a cabo, él estará listo para una revancha. "Si Arman no puede pelear, lo intentaremos de nuevo", escribió Dustin mencionando al ruso. Cabe mencionar que, el armenio, posible nuevo aspirante al cinturón del peso ligero, fue sancionado por golpear a un aficionado en UFC 300 pero se espera que vuelva a finales de año.

Sobre el posible retiro de Dustin, semanas atrás explicó en CBS Sports que es algo que sinceramente está considerando pero que no se ha tomado una decisión final. “Soy capaz de cualquier cosa. Puedo volver a este lugar y luchar nuevamente por el título mundial. Puedo volver a hacerlo, lo sé. Es sólo que no lo tengo en mí y no lo voy a volver a hacer. No voy a volver a subir la escalera. He estado haciendo esto por mucho tiempo. Este es un deporte muy egoísta”, explicó Poirier.