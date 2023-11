Dustin Poirier quiere volver a pelear en UFC 300

Dustin Poirier busca diversificar su impresionante historial en las Artes Marciales Mixtas. El excampeón interino de Peso Ligero de UFC, con una destacada carrera que incluye múltiples premios a la Pelea del Año y participación en eventos estelares, tiene un objetivo en mente para 2024: ser parte de una de las carteleras históricas, como la icónica UFC 300. A pesar de su rica trayectoria en el deporte, ve esta oportunidad como un nuevo desafío y una manera de agregar otro logro notable a su legado en el mundo de las MMA.

"Creo que sería genial. Como he dicho en todas estas entrevistas, probablemente no voy a pelear en UFC 400, me perdí 200; sería fantástico tener 300 en mi currículum. Me senté con UFC, hablamos de ello y están en la misma página que yo. Si podemos conseguir el oponente adecuado que tenga sentido para una gran pelea, entonces podremos hacerlo", resaltó Poirier en diálogo con The MMA Hour.

Publicidad

Luego, Dustin también aprovechó la oportunidad con la prensa para reconocer lo siguiente al respecto: "Una pelea que me garantiza una pelea por el título, o una pelea realmente importante. Algo que me entusiasma mucho hacer. Eso es todo lo que quiero. Hablamos de mi peso. Creo que pesaba 172 libras sentado en la oficina. Simplemente soy demasiado pequeño para 170.

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

Más palabras de Dustin Poirier

"La gente no entiende el juego de las peleas, el corte de peso y lo grandes que son estos tipos. No puedes pesar entre 172 y 173 libras caminando, saltarte el desayuno, pesarte y luego pelear al día siguiente con 173 libras. Estos muchachos tendrán 195 años. La gente no lo entiende. En el nivel más alto, le das 20 libras a alguien y simplemente no es bueno", sostuvo el "Diamante".

Para complementar, Dustin Poirier también afirmó: "UFC estuvo de mi lado con la situación. Si mi objetivo es 300, si quiero que eso suceda, probablemente podamos lograrlo. Pero no tuvimos conversaciones extensas sobre eso. Dijeron: probablemente podamos hacer eso". Sin dudas, se siente confiado de poder estar en dicho evento, el que probablemente quedará en la historia.