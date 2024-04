En paralelo a la discusión en la Cámara de Diputados por la Ley Bases, Luis Caputo estuvo en una reunión en la Bolsa de Comercio donde asistieron más de 500 empresarios. En ese evento organizado por la Fundación Mediterránea, el ministro de Economía sentenció: “No vamos a resignar el equilibrio fiscal”.

En primer lugar, el titular del Palacio de Hacienda aseguró que “la Ley Bases no compromete nuestra decisión del equilibrio fiscal”, y señaló que “acá no hubo un cambio de expectativas, sino de hechos”. Al respecto, recordó: “Pasamos de una situación de crisis a tener superávit fiscal, comercial, que no tenemos eso hace muchísimos años”.

En este marco, Luis Caputo comentó: “Nosotros no podemos comprometer el equilibrio fiscal porque es lo más importante que podemos garantizar”. A su vez, hizo hincapié en la importancia de que se apruebe porque “muestra un soporte político que, tanto el empresariado como afuera, a efectos de invertir, lo miran”.

Luis Caputo le habló al empresariado

Por otro lado, en su discurso, el ministro le habló a los empresarios y les dijo: “Si ustedes compran este cambio, no solo con el voto sino con las acciones e invierten, la economía va a crecer. Si recaudamos más vamos a tener superávit y vamos a poder bajar impuestos. Cada peso que tengamos de superávit, la vamos a devolver en baja de impuestos”.

Asimismo, mencionó: “La recesión que se está viendo es producto de muchos que reconocen la situación, y muchos otros que esperan y se resisten a bajar los precios. Si los empresarios pusieran los precios más razonables, sin lugar a duda venderían, y la economía se recuperaría y crecería”.

Luis Caputo se refirió al programa con el FMI

Finalmente, otro punto tuvo que ver con el rumbo del programa con el Fondo Monetario Internacional (FMI) admitió que la negociación por conseguir más fondos está suspendida. “No tiene mucho incentivo en acelerarlo. Estamos arrancando ese proceso y veremos cuánto tiempo lleva. No nos tiene que ganar la ansiedad. No se pueden cometer errores”, sostuvo.