Dybala hizo el gol del triunfo de Juventus sobre Atlético de Madrid en la Liga de Campeones

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El delantero argentino Paulo Dybala marcó hoy en el triunfo de su equipo, Juventus, sobre Atlético de Madrid por 1 a 0 como local, por la quinta fecha de grupo D de la Liga de Campeones de Europa.



El tanto del cordobés fue a los 47 minutos del segundo tiempo y confirmó su gran presente, en una temporada en la que se consolidó como titular del conjunto turinés.



Por su lado, Angel Correa, ex San Lorenzo, entró a los 15 minutos del complemento en la visita, equipo dirigido por Diego "Cholo" Simeone.



Además, Juventus se aseguró el primer lugar de su zona, con 13 puntos, y Atlético de Madrid (7) deberá ganar para sellar su pasaje a la segunda ronda.



En otro orden, Atalanta (4), con un gol de Alejandro "Papu" Gómez (2m.. ST) y con José Luis Palomino en el once inicial, superó a Dinamo Zagreb (5) por 2 a 0 como local y mantiene la chance de pasar a los octavos de final, en un parejo grupo C.



De hecho, si Atalanta supera en la próxima jornada a Shakhtar (6) en Ucrania y Dinamo Zagreb no derrota al líder y clasificado Manchester City (11) en Croacia, se meterá entre los 16 mejores de la Champions League.



En la mayor goleada de la jornada, Bayern Múnich, con cuatro goles del polaco Robert Lewandowski (máximo anotador del torneo con 10), aplastó a Estrella Roja por 6 a 0 en Belgrado, por el grupo B.







-Resumen de la jornada-



Grupo A: Galatasaray 1-Brujas 1 y Real Madrid 1- París Saint Germain (Ángel Di María y Mauro Icardi) 0. Posiciones: PSG 13 puntos; Real Madrid 8; Brujas 3; Galatasaray 2.



Grupo B: Estrella Roja 0-Bayern Múnich 6 y Tottenham (Paulo Gazzaniga) 4-Olympiacos 2. P: Bayern Múnich 15; Tottenham 10; Estrella Roja 3; Olympiacos 2.



Grupo C: Atalanta (José Palomino y Alejandro Gómez) 2-Dinamo Zagreb 0 y Manchester City (Nicolás Otamendi) 1-Shakhtar 1. P: Manchester City 11; Shakhtar 6; Dinamo Zagreb 5; Atalanta 4.



Grupo D: Lokomotiv Moscú 0-Bayer Leverkusen (Lucas Alario) 2 y Juventus (Paulo Dybala) 1-Atlético de Madrid (Ángel Correa) 0. P: Juventus 13; Atlético de Madrid 7; Bayer Leverkusen 6; Lokomotiv Moscú 0.







-Cronograma del miércoles-



Grupo E: Genk-RB.-Salzburgo y Liverpool-Napoli.



Grupo F: Barcelona (Lionel Messi)-Borussia Dortmund y Slavia Praga-Inter (Lautaro Martínez).



Grupo G: Zenit (Sebastián Driussi)-Lyon y RB. Leipzig-Benfica (Franco Cervi).



Grupo H: Valencia-Chelsea y Lille-Ajax (Lisandro Magallán y Nicolás Tagliafico).