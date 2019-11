É apresentado plano de Alberto Fernández contra a fome: "Comer é um direito, não um debate"

POR AGENCIA TÉLAM 19 de noviembre de 2019

O deputado nacional e coordenador do programa "Argentina contra a fome", Daniel Arroyo, apresentou hoje na cidade de Paso de los Libres, na província de Corrientes, o plano que o presidente eleito Alberto Fernández procura pôr em andamento a partir do dia 10 dezembro, e afirmou que "comer é um direito, não um debate".



"Este plano é um direito de alimentação de todos os argentinos. Em um país que produz alimentos, comer é um direito, não uma regra, não é um debate", disse Arroyo no encontro.



"O dado más brutal é que a cada mês diminui o consumo de leite. Por isso nós vamos disponibilizar um cartão de alimentos, para orientar e acompanhar as mães de filhos menores a 6 anos", explicou sobre as primeiras medidas que serão tomadas .



Alberto Fernández, que tomará posse como presidente no próximo 10 de dezembro, liderou na sexta-feira passada em Buenos Aires a primeira reunião do Conselho Federal, que ajudará na posta em andamento do programa, e que está integrado por referentes sociais, políticos e econômicos, entre outros.