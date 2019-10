Ecolatina: los pagos de deuda se llevarán todo el superávit comercial récord de 2020

La balanza comercial es el único indicador positivo para la Argentina desde mediados del año pasado cuando se derrumbaron el consumo interno, la inversión, el gasto público, entre otros, señala un informe de Ecolatina, que ejemplifica: "Mientras que en el primer semestre del 2018 el déficit comercial se agravó en relación a igual período de 2017 (pasó de u$s -2.600 millones a u$s -4.900 millones), en la segunda mitad del año pasado el rojo se convirtió en un superávit, pasando de u$s -5.700 millones a u$s +1.000 millones. Asimismo, esta dinámica se repitió en la primera parte de 2019 y el saldo comercial totalizó u$s +5.600 millones.

Sin embargo, Ecolatina aclara que "pese a estas buenas noticias, cabe destacar que la mejora respondió mayormente a un desplome de las importaciones, que roza el 30% i.a. en el acumulado a agosto (último dato disponible), y no a un avance de las exportaciones, que crecieron poco menos de 4% i.a. en los primeros ocho meses del año. En consecuencia, la recuperación del frente externo es más un subproducto de la crisis que el resultado de una mayor competitividad cambiaria o la apertura de nuevos mercados. Para que estas dos políticas arrojen resultados concretos, será necesario que las mismas sean sostenidas en el tiempo".

Ecolatina sostiene que la mejora del resultado comercial "sería aún mayor si la economía brasileña finalmente creciera –sus proyecciones de crecimiento pasaron de 2,5% a comienzos de año a menos de 1% en la última semana- y si nuestros términos de intercambio, es decir, los precios de nuestros productos de exportación respecto de los de importación no estuvieran cayendo (-17% i.a. en el acumulado a agosto) producto de la cosecha récord que apuntaló la oferta internacional de productos oleaginosos y la guerra comercial entre Estados Unidos y China, que retacea el crecimiento del gigante asiático".

El informe también vaticina que, dado que la recesión sigue sin encontrar su piso, "la mejora del saldo comercial se mantendrá en la segunda mitad del año, y el superávit comercial de bienes rondaría USD 14.000 millones en 2019. Este resultado sería explicado por una importante caída de las importaciones (-22% i.a.), que cerrarían 2019 en la zona de USD 51.000 millones y un tibio avance de las ventas externas (+5% i.a.), que acumularían USD 65.000 millones este año, impulsadas en parte por la baja base de comparación que dejó la sequía de 2018 y los mayores saldos exportables que arroja una demanda interna deprimida".

Para 2020, en tanto, Ecolatina proyecta "un superávit comercial cercano a USD 19.000 millones para el año que viene, un récord histórico medido en dólares corrientes". La consultora advierte que, aún con todos los condicionantes en cuanto su origen, si ese saldo a favor no estuviera "el default sería inevitable". "Aunque tampoco puede descartarse un escenario de default con un superávit de 5% del PBI", aclara.

El supéravit récord para 2020 que proyecta Ecolatina se apoya en la previsión tanto de una caída de las importaciones (que estima no menor al 5% i.a.), que rondarían USD 48.000 millones, como por un avance de las exportaciones (en torno al 3,5% i.a.), que acumularía USD 67.000 millones.

"Las explicaciones detrás de estas dinámicas serían similares a las de 2019: una demanda interna en rojo y un peso depreciado, que impactan negativamente en la coyuntura doméstica pero generan brotes verdes en el frente externo. Por su parte, la economía brasileña podría ayudar (sus proyecciones de crecimiento rondan el 2% i.a.), algo que no sucederá este año, pero la cosecha agropecuaria no repetirá la excelente performance de 2019 ni su base de comparación será baja por la sequía de 2018. Asimismo, por la guerra comercial entre Estados Unidos y China, más el anémico crecimiento de la economía europea, nuestros términos de intercambio no revertirían el deterioro de este año", enumera Ecolatina.

Ecolatina llega a otra conclusión al cruzar los datos de la deuda con el saldo a favor de la balanza comercial. Parte, por un lado, de un pronóstico de caída del PBI de 1,5% i.a (REM) y de un tipo de cambio real relativamente estable, sin fortalecimiento del peso, y anticipa que el supéravit del frente externo será devorado en forma completa por "los elevados pagos de deuda pública relevante (al sector privado y organismos financieros internacionales) en moneda extranjera que debe afrontar nuestro país, que están el orden de los u$s 25.000 millones, más de 5% de PBI.

"En resumen, en 2020 el frente externo será otra vez una estrella solitaria dentro de una economía argentina golpeada en la mayoría de sus partes. Esperemos que también aporte los dólares necesarios para enfrentar los servicios de deuda relevante y se convierta en nuestro único héroe en este lío".