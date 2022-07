Educación anunció que no se suspenden las clases en San Juan

Durante la mañana de este miércoles hubo febril actividad en los grupos de Whatsapp y las redes sociales para saber si, aun a pesar del viento Zonda, iba a haber clases en las escuelas durante el turno tarde. Finalmente, a las 13.20 el ministerio de Educación confirmó que las clases iban a ser normales.

Pocos minutos antes del ingreso de los chicos del turno tarde, la cartera educativa anunció que no se suspendía la actividad escolar, aunque advertían que seguirán "atentamente la evolución de las condiciones climáticas".

La medida también rige para la actividad de los alumnos que cursan en los turnos vespertino y nocturno de todas las instituciones de la provincia.

Desde la cartera educativa aclararon que tomaron esta medida con base en los informes elaborados por el Servicio Meteorológico Nacional y Protección Civil, que evaluaron el viento y opinaron que la "intensidad es moderada".

Por último, las autoridades insistieron en decir que son los padres los que deben decidir si el chico va o no a clases. "Se recuerda a los padres de los estudiantes y alumnos adultos responsables que tienen a su criterio la decisión de no asistir si lo consideran conveniente", aseguraron en el comunicado en el que no toman en cuenta que hay chicos que ya debieron faltar a clases con anterioridad por lo que ahora deben evitar registrar tantas inasistencias.

Mientras la actividad de las escuelas que dependen del ministerio fue normal para la tarde de este miércoles, en la UNSJ decidieron suspender las clases en todos los colegios preuniversitarios, en el Palomar, la Facultad de Ciencias Sociales y la escuela de Ciencias de la Salud.

Alerta

La llegada del viento Zonda estaba anunciada desde hace un par de días, incluso el área de Protección Civil de la provincia difundió un alerta en el que advertían que las ráfagas de viento caliente podían alcanzar los 60 kilómetros en la hora.

Por su parte, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta amarillo por la llegada del viento. Un alerta de este color implica que se anuncia la llegada de un posible fenómeno meteorológico que tiene "capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas".