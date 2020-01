Egdardo Esteban: "Es un desafío para un ex combatiente dirigir el Museo Malvinas"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El escritor y periodista Edgardo Esteban manifestó hoy que "es un desafío que un ex combatiente esté a cargo de un museo tan emblemático para la causa Malvinas y para el pueblo argentino", al ser designado como nuevo director del Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur, dependiente del Ministerio de Cultura de la Nación y creado en junio de 2014.



En la que fue su primera jornada en el Museo, ubicado en el predio de la Ex ESMA (Escuela de Mecánica de la Armada) hoy Sitio de Memoria, Esteban aseguró que "lo pedagógico y el acercamiento a las escuelas será parte central de este nuevo desafío" porque sostuvo que "hay que trabajar en una pedagogía para explicar y motivar a las nuevas generaciones en relación a la mística que hay en este tema que marca la pertenencia del pueblo argentino".



"Músicos argentinos, equipos de fútbol o remeras de los trabajadores de los sindicatos tienen el mapa de nuestras islas. Desde ese lugar creo que hay muchos actores a convocar para ver qué pasa con la causa Malvinas", dijo Esteban a Télam horas después de su primera llegada a la institución como director, acompañado por el ministro de Cultura Tristán Bauer.



Nacido el 20 de junio de 1962 en la localidad bonaerense de Haedo, a los 18 años, mientras hacia el servicio militar obligatorio en el Regimiento 4 de Artillería Aerotransportada de Córdoba, Esteban tuvo que combatir en la Guerra de Malvinas el 25 de abril de 1982, donde integró el Grupo de Artillería Aerotransportado 4.



Después de la rendición volvió como prisionero de guerra en el buque inglés Canberra, fue llevado a Campo de Mayo y luego al regimiento de Córdoba, donde le dieron la baja.



El 10 de junio de 2014, cuando Cristina Fernández de Kirchner inauguró el Museo, Esteban estuvo presente y desde entonces, aseveró que ha "acompañado y recorrido" la institución que tuvo como director, hasta septiembre de 2018, al historiador y escritor Federico Lorenz, que había sido designado en reemplazo de Jorge Giles.



"Es un museo que he acompañado, lo he recorrido, no solo contiene lo que sucedió en el conflicto bélico del 82, también la historia y lo que significa la causa Malvinas: eso es una responsabilidad", manifestó y señaló que además conoce a gran parte de los integrantes de los equipos que se desempeñan en la institución porque participó y brindó charlas de capacitación.



Ex secretario general y vicepresidente de la Asociación de Corresponsales Extranjeros de la República Argentina y corresponsal en la Argentina del canal Telesur y de la cadena NBC-Telemundo, Esteban indica que se trata de "una nueva etapa", que tiene "muchas ideas" y que "la esencia del museo la tiene el trabajador que está, en la mayoría de los casos, desde los comienzos" del funcionamiento de la institución.



El flamante funcionario resaltó que Bauer conoce muy bien ese Museo porque "trabajó mucho en la construcción del proyecto y es un hombre que ama la causa Malvinas y tiene una mística malvinera".



Esteban y Bauer trabajaron juntos en el guión de la película "Iluminados por el fuego", basada en el libro homónimo escrito por Esteban en el que retoma su experiencia durante la Guerra de las Malvinas y que recibió numerosos reconocimientos, entre ellos el Premio Goya como mejor película extranjera de habla hispana.



Hoy llegaron juntos a esa institución, uno como ministro, otro como director, en lo que Esteban aseguró que fue "una cálida bienvenida, con mucha expectativa e ilusión" de parte de los trabajadores a los que definió como "el motor del Museo, con los que trabajaremos en que sea un museo para todos".



Esteban adelantó que el relanzamiento del Museo será el 2 de abril, cuando se cumplan 38 años del inicio de la guerra de Malvinas, y recordó que durante 2020 se cumplirán 250 y 200 años del nacimiento y la muerte de Manuel Belgrano, y 200 años de la primera vez que la bandera argentina se izó en el territorio malvinense, lo que considera "una gran oportunidad para trabajar la causa Malvinas".



El flamante director estudió periodismo en el Circulo de la Prensa, es autor de los libros “Iluminados por el Fuego” (1993) y “Las otras islas” (2013) y se desempeña como docente de la Universidad Nacional de La Plata.



Además fue reconocido en 2012 con el premio Azucena Villaflor por su militancia y compromiso a favor de los derechos humanos.



Su designación como director del Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur fue informada hoy, por el Ministerio de Cultura, con un comunicado en el que destacaron que este nombramiento "tiene la emotiva particularidad de ser el primero que se otorga a un ex combatiente cuyo compromiso con los Derechos Humanos, su trayectoria profesional y su recorrido personal lo ubican como una de las personas más idóneas para asumir este destacado lugar".



A su vez, calificaron al Museo como "una institución dedicada a reivindicar la memoria de uno de los sucesos históricos más importantes de la Argentina pero también profundizar el conocimiento sobre el presente de la isla e incorporarla al futuro como parte integrante de nuestro país".