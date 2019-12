El 14% de las reservas de alojamiento son realizadas con la modalidad all inclusive

El 14% de las reservas de alojamientos en los distintos destinos turísticos para este verano son realizadas con la modalidad de tener todos los servicios incluídos (all inclusive), una tendencia que crece todos los años, informó hoy una conocida agencia de viajes on line.



La modalidad de alojamiento con todos los servicios incluidos es elegida por aquellos turistas que optan por aprovechar el tiempo para estar lo más relajado y descansado posible, según un relevamiento de Almundo.



El gerente para Argentina de esa compañía, Francisco Vigo, señaló que "al elegir alojarse en un hotel all inclusive los turistas no solamente tienen todo resuelto, sino que también pueden pagar en pesos y en cuotas, lo que lo convierte en una opción sumamente atractiva".



Vigo aseguró que "de cara a la temporada de verano 2020 esta es una modalidad que está pisando fuerte y que crece considerablemente en comparación con otros años".



Los alojamientos con la modalidad all inclusive aseguran comodidad, disfrute, comida y descanso y al contar con las bebidas y la comida al momento de viajar hacen que los gastos extras casi no existan.



El gerente para Argentina de Almundo destacó que en la actualidad "los hoteles all inclusive trabajan para estar a la vanguardia, sumando en sus ofertas restaurantes vegetarianos o comida macrobiótica".



El directivo manifestó que "estos espacios suelen ofrecer otras actividades de descanso, como spa, masajes e incluso campos de golf, y por la noche entretenimientos con espectáculos musicales".



"Además, la mayoría incluyen en este sistema el uso de actividades acuáticas como kayak, snorkel, windsurf o paddleboard y clases de gym, aguagym o salsa en forma gratuita", agregó.