El 48% de los niños y niñas toman dos vasos al día de bebidas azucaradas, según un estudio

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El 48% de los niños, niñas y adolescentes toman en promedio dos vasos por día de bebidas azucaradas cuyo consumo “aviva el riesgo de sufrir obesidad, diabetes, cáncer y las afecciones cardiovasculares”, indicó hoy un informe del Instituto de Efectividad Clínica y Sanitaria (IECS) en la víspera del Día Mundial contra la Obesidad.



La institución académica de la UBA advirtió “que el porcentaje de población que presenta exceso de peso ha ido creciendo en la última década en la región”.



Argentina es el cuarto consumidor global per cápita de azúcares, un fenómeno que se explica en parte porque el mercado de las gaseosas y los jugos en polvo se duplicó en los últimos 20 años.



“Algunas de las consecuencias pueden observarse en la balanza: 6 de cada 10 adultos presentan exceso de peso, según la IV Encuesta Nacional de Factores de Riesgo”, precisó el IECS.



Para desalentar el consumo de gaseosas, jugos o aguas saborizadas, el IECS propuso incorporar los valores nutricionales en el frente y no al costado o al dorso de los envases, no sólo de las bebidas, sino también de todos los alimentos.



En las propuestas, también figura la suba de impuestos “que producirá un aumento (en el precio) en las bebidas azucaradas” para lograr bajar el consumo “tal como se ha demostrado con el tabaco”.



Otra de las medidas consiste en “prohibir las ventas de bebidas azucaradas en los kioscos de las escuelas y sus alrededores”, ya que en nuestro país “el 80%” de los establecimientos “tiene al menos un kiosco, el 81% de éstos vende bebidas azucaradas y el 59% exhibe publicidades” de estos productos.



La cuarta plantea la “prohibición de la publicidad, promoción y patrocinio debido a que existe una asociación probada entre la exposición a publicidad de alimentos no saludables con la mala alimentación y la obesidad”.



El estudio señala, además, que el 35% de los menores de 5 años toma 1,5 vasos en promedio por día de bebidas azucaradas y que los adultos 1.



“Está instalada la idea de que los jugos de frutas que se venden en cajita son saludables, pero aportan tanto o más contenido de azúcar que las gaseosas regulares", advirtió la médica cardióloga Andrea Alcaraz, investigadora del IECS.